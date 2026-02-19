סוכנות הידיעת AP דיווחה הבוקר (חמישי) כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-28 בפברואר, כך לפי גורמים רשמיים בממשל טראמפ. בנוסף, איראן הסכימה להכין הצעה כתובה שתתייחס לחששות ארצות הברית שהועלו במהלך שיחות המו"מ בג'נבה השבוע, לפי גורם אמריקאי בכיר נוסף.

בנוסף, לתפקידו כמזכיר המדינה, רוביו משרת בממשל טראמפ גם בתור היועץ לביטחון לאומי. בכירים במועצה לביטחון לאומי התכנסו ביום רביעי בחדר המצב בבית הלבן כדי לדון במצב באיראן, כך לפי הדיווח, וקיבלו עדכון כי "כל הכוחות" הנדרשים לבצע פעולה צבאית אפשרית צפויים להיות מוצבים עד אמצע מרץ.

במקביל, ברשת CBS דווח כי גורמי ביטחון בכירים במועצה לביטחון לאומי אמרו לטראמפ שהצבא האמריקני יהיה מוכן לתקיפות אפשריות על איראן כבר בסוף השבוע הזה, אך לוח הזמנים לפעולה כלשהו צפוי להתארך מעבר לשבת או ראשון. טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית.

עוד צויין כי במהלך שלושת הימים הקרובים, הפנטגון יעביר חלק מאנשיו מחוץ לאזור המזרח התיכון - בעיקר לאירופה או חזרה לארה"ב - לקראת פעולה אפשרית או תגובות נגד מצד איראן. מדובר בנוהג סטנדרטי של הפנטגון להזיז נכסים וכוחות אדם לקראת פעילות צבאית אפשרית, ואין בכך בהכרח סימן לכך שמתקפה על איראן קרובה, אמר אחד המקורות לCBS.

כזכור, נתניהו ביקר בבית הלבן בשבוע שעבר ונפגש עם הנשיא טראמפ במטרה לוודא שכל הסכם בנושא תוכנית הגרעין של איראן יכלול גם צעדים לנטרול תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן וסיום מימון שלוחות הטרור במזרח התיכון, ביניהן חמאס וחיזבאללה.

ביום שישי לאחר פגישתם הנשיא טראמפ אמר לעיתונאים כי שינוי משטר באיראן "נראה כמו הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות".

הדיונים מתקיימים בזמן שנושאת המטוסים האמריקאית USS Gerald R. Ford, נושאת המטוסים הגדולה ביותר בעולם, בדרכה מהים הקריבי למזרח התיכון על מנת להצטרף לנושאת מטוסים שנייה וכן לספינות מלחמה ויכולות צבאיות נוספות שהארצות הברית מגבשת באזור בשבועות האחרונים.