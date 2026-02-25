באיראן מגיבים לטראמפ: "אם תהיה פעולה צבאית - תתמודדו עם תגובה נחרצת וחזקה"

יו"ר הפרלמנט של איראן, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב היום (רביעי) לנאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שם טען כי לעולם לא יאפשר לאיראן, אותה כינה "מממנת הטרור הגדולה בעולם".

בנוסף, הזהיר כי תוכנית הטילים האיראנית מאיימת כעת על אירופה ובקרוב תהווה איום ישיר על שטח ארצות הברית.

קאליבאף אמר כי כל פעולה צבאית מצד ארצות הברית תתקבל בתגובה נחרצת מצד כוחות המדינה, אך ציין כי אם תיבחר דרך דיפלומטית המתחשבת באינטרסים הדדיים, איראן תבחר גם היא בדרך זו.

בנוסף, תקף יו"ר הפרלמנט את טראמפ על הטענות בדבר 32,000 הרוגים במחאות במדינה והאשמות כלפי ישראל: "מר טראמפ, אתם תקפתם אותנו בזמן שהיינו בשולחן המשא ומתן, התוצאה הייתה תבוסה משפילה שהיית עד לה בעצמך. אל תקבל החלטות שגויות על בסיס מידע כוזב".