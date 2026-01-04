מפגינים באיראן ל-i24NEWS: "יש קשיים באינטרנט, חוששים מחסימה"

הדיווחים האחרונים מאיראן מצביעים על החרפה משמעותית במצב. לפי מקורות שונים, עד היום (ראשון), לפחות 16 בני אדם נהרגו בעימותים, ובמקביל נרשמת עלייה חדה במספר המעצרים והחמרה בהגבלות על חופש המידע.

על פי נתוני ניטור בינלאומיים, נרשמה ירידה של כ-35% בתעבורת האינטרנט במדינה. מפגינים איראנים אמרו ל-i24NEWS כי כבר כעת קיימים קשיים משמעותיים בגלישה, וכי גובר החשש שבימים הקרובים תוטל חסימה כמעט מוחלטת של הרשת.

בתוך כך, מתקבלים דיווחים על פעילות אווירית לא מזוהה במערב איראן. ההערכה היא שמדובר בניסוי טילים, ייתכן כחלק מתרגיל של חיל האוויר האיראני - אך אין לכך אישור רשמי.

בנוסף, משטרת טהרן הודיעה כי 40 בני אדם זוהו ונחקרים בחשד להפצת "חדשות כוזבות" ותמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ברשתות החברתיות. סוכנות הידיעות פארס ציטטה את מפקד כוחות ביטחון הפנים, שאמר כי המשטר החל לעצור את מחוללי המחאות.

ברחובות טהרן נרשמת נוכחות ביטחונית מוגברת, ובשעות האחרונות החלו כוחות הביטחון להוציא רכבים משוריינים - צעד שממחיש את חשש המשטר מהתרחבות המחאה.