מאויב המערב - לידיד קרוב: א-שרע צפוי לבקר בבית הלבן

רגע אחרי שהוסר מרשימת הטרוריסטים של ארצות הברית, והסנקציות של האו"ם נגדו בוטלו - נשיא סוריה אחמד א-שרע יגיע מחר (שני) לביקור ראשון בבית הלבן. בין היתר צפוי הנשיא לדון על הסכם עתידי עם ישראל. הביקור יהיה הראשון של נשיא סוריה בבית הלבן מאז הכרזת העצמאות של המדינה ב-1946.

הביקור מגיע על רקע פעולותיה של סוריה נגד חוליות דאעש במדינה. נשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, אמר כי הוא מעוניין שסוריה תצטרף למאמץ העולמי נגד דאעש. טראמפ הוסיף: ''א-שרע עושה עבודה טובה מאוד נגד דאעש והוא מצטרף לקואליציה נגד ארגון הטרור''.

נוסף על ערבות להסכם ביטחוני עתידי עם ישראל, הצדדים צפויים לדון גם על הקמת בסיס צבאי אמריקני בדמשק, בדומה לבסיס שהקימה ארה"ב בקריית גת.

נוסף על הוצאת הנשיא הסורי מרשימת הטרוריסטים, מחלקת המדינה האמריקנית אישרה את שילובם של 3,500 לוחמי ג'יהאד בצבא סוריה, ואף מחקה את חיאת תחריר א-שאם, הארגון שייסד א-שרע שסונף לאל-קאעידה, מרשימת ארגוני הטרור.

‏בינתיים, א-שרע ושר החוץ שלו נצפו במשחק כדורסל עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר.