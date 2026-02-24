ה"פייננשל טיימס" הבריטי דיווח היום (שלישי) כי על פי הערכה במודיעין הישראלי, גם עם הגעתה של נושאת המטוסים "ג'רלד פורד" לאזור במהלך השבוע, לארצות הברית יש יכולת צבאית מוגבלת שתאפשר לה לבצע תקיפות באיראן לאורך זמן מוגבל מאוד.

על פי ההערכה, ארצות הברית תוכל לבצע תקיפות אוויריות אינטנסיביות במשך ארבעה עד חמישה ימים בלבד, או תקיפות בעצימות נמוכה יותר לאורך שבוע, כך מסר גורם מודיעין ישראלי רשמי לעיתון.

הדיווח בפייננשל טיימס מצטרף לדיווח שפורסם הלילה ברשת CBS האמריקנית, לפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "מתוסכל מדברי יועציו על המגבלות של פעולה צבאית אפשרית באיראן".

כמו כן נטען בדיווח של CBS כי לטראמפ נאמר שבאופן כמעט ודאי - כל תקיפה נגד איראן לא תוכל להיות "מהירה ומכרעת", וכי תקיפות מוגבלות - דבר שהנשיא עצמו הכחיש במהלך הלילה - יובילו לעימות נרחב יותר, כזה שעשוי לגרור את ארצות הברית לעימות ממושך במזרח התיכון.

בתוך כך ה"וושינגטון פוסט" דיווח כי ארצות הברית העבירה עשרה מטוסי קרב מדגם F-35 לכרתים, שמצטרפים ליותר מ-150 מטוסים שהועברו לאירופה והמזרח התיכון מאז סיום סבב השיחות השני עם איראן.

נוסף על הערכות המודיעין הישראלי, גורמים לבנונים רשמיים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל העבירה מסר ללבנון לפיו היא תתקוף תשתיות אזרחיות אם חיזבאללה יתערב בכל מלחמה בין איראן לארצות הברית.