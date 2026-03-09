תל אביב בלהבות: הפייק ניוז על המלחמה ששוטף את הרשת

בעידן הבינה המלאכותית של ימינו, התעמולה האנטי-ישראלית מהדהדת ברשתות החברתיות, והגבול בין מציאות לדמיון מטושטש לחלוטין. זהו אינו דבר חדש לגמרי, אך נדמה שמאז תחילת מבצע "שאגת הארי", הסרטונים המזויפים והפייק ניוז שוטפים את הרשת יותר מתמיד.

אחד הסרטונים המזויפים שהוצג על ידי התקשורת האיראנית מראה את תל אביב הרוסה לגמרי, עם גורדי שחקים ממוטטים, ולהבות שלא מפסיקות לבעור. תיעוד נוסף שמציגים ברשת מראה בניינים הרוסים ועשן צפוף - אלא שמדובר בכלל בתיעוד מרעידת אדמה שאירעה בטורקיה בשנת 2023.

מתחילת הלחימה, שמועות אודות מותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים נוספים, התפשטו כמו אש בשדה קוצים. הידיעות הכוזבות הללו מלוות גם הן בתיעודים מאירועים אחרים לגמרי, או סרטונים שנוצרו בבינה מלאכותית. פוסטים ברשתות החברתיות שמציגים בית בוער בארצות הברית בטענה שמדובר בבית ראש הממשלה - מקבלים אלפי לייקים.

אפילו הבמאי האגדי קוונטין טרנטינו הוכרז כהרוג במתקפת טילים איראנית בידי משתמש ברשת X, בעל כ-150 אלף עוקבים. מספר ימים לאחר מכן, טרנטינו נצפה בגינת משחקים, בריא ושלם.

הסרטונים הזדוניים אינם מכוונים רק כלפי ישראל - התקשורת האיראנית מדווחת גם על פגיעה בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן", ועל מותם של 650 חיילים אמריקניים כתוצאה ממתקפה איראנית, אלא שהדבר כמובן לא נכון כלל.

איראן ככל הנראה תמשיך בהפצת סרטונים שקריים ותוביל בחזית הדיס-אינפורמציה, בזמן שישראל וארצות הברית ימשיכו להילחם ולהביא להישגים היכן שחשוב באמת - במציאות.