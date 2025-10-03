הצללים של תימן: כך שותף קרוב - הפך למטרה | מיוחד לסופ"ש

מה גורם לנשיא שהפציץ את החות’ים מהאוויר - להפוך ליום אחד לבן בריתם הקרוב ביותר, ואז

להתהפך עליהם שוב? מרץ 2015. החות’ים כבר בבירה. האדי – מחוץ לתמונה. והם מתקדמים דרומה מהר.

בסעודיה לא צריכים הרבה כדי להבין – זה לא סכסוך פנימי. מעבר לגבול, מיליציה עם דגל איראני ברקע. החיבור הזה נבנה עוד קודם – משלוחים בים האדום, יועצים, אימונים בחיזבאללה. אחרי כיבוש צנעא, כבר אין מסכות: טיסות יומיות לטהרן, לוחמים יוצאים להכשרה, מכולות של ציוד צבאי נפרקות בצפון.

26 במרץ – סעודיה לוחצת על ההדק.

קואליציה אזורית, מבצע "סופה נחרצת", גל הפצצות כבד. תימן הופכת לזירת קרב בין ריאד לטהרן. ואז – נתקעים. החות’ים שומרים על הצפון, הקואליציה עוצרת בדרום, והאזרחים? רעב, מגיפות, מיליונים בלי בית. החות’ים מנצלים את הזמן. משדרגים רקטות, טילים, מל"טים – עם טביעת אצבע איראנית.

2017 – טיל לריאד. חודש אחרי – "הפתעה": עלי עבדאללה צאלח, הנשיא לשעבר והשותף לשעבר, מנסה לעבור צד, שוב. החות'ים בבעיה – מה עושים? רודפים אחרי סאלח בזמן שהוא מנסה להימלט מצנעא ומחסלים אותו ביריות.

2019 – מתקפה על מתקני הנפט של אראמקו, פוגעת במחצית מהתפוקה הסעודית. החות’ים אומרים "אנחנו". המערב אומר "איראן". 2022 – הפסקת אש זמנית. 2023 – סעודיה ואיראן מתפייסות, אבל תימן נשארת חצויה: הצפון שלהם, הדרום של הממשלה הגולה.

ואז – אוקטובר 2023. מלחמה בעזה. החות’ים מצהירים: "אנחנו עם חמאס". הם ניצלו את זעם הציבור הערבי על הלחימה בעזה כדי לפתות נערים להצטרף ללחימה "למען פלסטין". אלפי צעירים נענו לקריאה זו בחשיבה שהם יוצאים להילחם נגד ישראל – אך בפועל רבים מהם נשלחו לחזיתות בתוך תימן, הרחק מאוד מירושלים.

ימים ספורים לאחר השבעה לאוקטובר – טילים לישראל, ספינות מותקפות בים האדום. שנה קדימה – כמעט 190 תקיפות על כלי שיט. נתיבי סחר משתנים, הצי האמריקני והבריטי נכנס לתמונה, וישראל פועלת בשקט בתימן.

2025 – ארה"ב מגדירה אותם ארגון טרור. עוד תקיפות, ואז – הבנות לא רשמיות להפסקת אש בים סוף.

עשר שנים – ממורדים מקומיים בצנעא, לכוח אזורי שמערבב את סעודיה, את ישראל, ואת הכלכלה העולמית.