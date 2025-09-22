מנסים להתקרב לטראמפ: "טורקיה הסירה מכסים על ארה"ב"

מומלצים -

בניסיון להתקרב לארצות הברית: סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום (שני) כי טורקיה הסירה את המכסים על ייבוא חלק מהמוצרים האמריקנים. הדיווח מתפרסם במהלך ביקורו של הנשיא רג'יפ טאיפ ארדואן בארצות הברית, לקראת נאומו הצפוי בהמשך השבוע בעצרת האו"ם. בזמן שהותו בארצות הברית, הוא צפוי להיפגש בין היתר עם הנשיא דונלד טראמפ.

המכסים הוטלו על מוצרים ממספר קטגוריות, בהן: מוצרים כגון מכוניות, פירות, אורז, טבק, משקאות אלכוהוליים מסוימים, דלקים מוצקים מסוימים וכמה מוצרים כימיים. הם הוטלו לראשונה בשנת 2018, בתגובה למכסים שהטיל טראמפ במהלך כהונתו הראשונה.

ארדואן כאמור צפוי להשתתף בישיבות העצרת הכללית של האו"ם מחר ולאחר מכן, ביום חמישי, להיפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. לפי דבריו של ארדואן לעיתונות אתמול, הוא מתכנן "להתמקד ולהציף את נושא האסון ההומניטרי והזוועות בעזה" בנאומו הצפוי בעצרת הכללית של האו"ם. עוד הוסיף כי "מה שמייחד את העצרת הכללית ה-80 מאחרות הוא שמדינות רבות יכירו במדינת פלסטין. אנו מקווים שההכרות הללו יאיצו את יישום פתרון שתי המדינות".

הפגישה עם הנשיא טראמפ, לפי דבריו, תעסוק "בנושאים שיחזקו את שיתוף הפעולה הדו-צדדי שלנו, ובמיוחד בסחר, בהשקעות ובתעשיית הביטחון".

טראמפ התייחס לפגישה הצפויה בין השניים בפוסט ברשת החברתית שלו - "Truth Social": "אני שמח לארח את נשיא טורקיה בבית הלבן ב-25 בספטמבר. אנו עובדים על עסקאות סחר ועל עסקאות צבאיות רבות, כולל רכישה של מטוסי בואינג בקנה מידה גדול, עסקת F-16 גדולה והמשך שיחות על עסקת ה-F-35, שאנו מצפים שיסתיימו באופן חיובי. לנשיא ארדואן ולי תמיד הייתה מערכת יחסים טובה מאוד".