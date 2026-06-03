איראן מפעילה לחץ על חיזבאללה שלא להפר את הסכם הפסקת האש הזמני בדרום לבנון, זאת במטרה לשפר את הסיכויים לגיבוש הסכם רחב יותר מול ארצות הברית, כך אמר גורם לבנוני ל-i24NEWS.

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לדברי אותו גורם, "איראן לוחצת על חיזבאללה שלא להפר את הסכם הפסקת האש הזמני כדי לקדם את הסיכוי להסכם כולל עם האמריקאים, כזה שיביא להפסקת אש רחבה וקבועה בלבנון בחסות איראן". עוד טען כי טהרן מעודדת את יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, לקדם את המהלך מול וושינגטון, על רקע התקדמות במגעים שהובילו להפסקת האש הזמנית.

ברי הפך בימים האחרונים לדמות המרכזית בניהול המגעים מול הגורמים הבינלאומיים והאזוריים, ופעל לקידום ההבנות מול חיזבאללה. במקביל, נשמעים בלבנון קולות ביקורת מצד גורמים המזוהים עם הארגון, הסבורים כי ההסכם מצמצם את יכולת הלחץ של חיזבאללה על ישראל ומציב אותו בדילמה מבצעית ופוליטית.

כך או כך, מסתבר שפעולתו של ברי מול חיזבאללה, זוכה לברכה איראנית. אתמול התקשר אליו קליבאף והודה לו כשבמקביל ברי הודה לנשיא טראמפ בראיון בתקשורת וקרא לו ללכת להפסקת אש כוללת. ההסכם אכן מעניק חסינות מסוימת ליישובי הצפון, אבל לא לכפרים הלבנונים בדרום וכאמור מסכן גם את הדאחיה. בשורה התחתונה, איראן, מצליחה לחבר בין הזירות כאשר גם ממשלת לבנון איננה רואה את זה בעין יפה.

כך או כך, במידה ויתברר שהמהלך האמריקאי הזה שעצר את צה''ל מפני פעולה בדאחיה, נועד לשרת הסכם עם איראן, כזה שיביא בסופו של דבר להוצאת האורניום ולחיסול תוכנית הטילים, הרי שמדובר בויתור ישראלי משמעותי שיש שכר בצידו.

לאחרונה, באיראן גבר מאוד החשש מפעולה ישראלית משמעותית זאת לאחר שכוחות צה''ל חצו את הליטני, כבשו את הבופור ובעיקר לאחר שישראל התכוונה לפגוע בדאחיה שבביירות. לכן העבירו האיראנים מסר דרך הפקיסטנים: 'ארצות הברית מפרה את ההסכם''. במקביל, הניעו האיראנים צוותי טילים לקראת פעולה אפשרית.