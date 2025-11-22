קהילות חלופיות לפלסטינים: התוכנית שנרקמת בארה"ב

ארצות הברית מקדמת תוכניות לבניית קהילות לפלסטינים באזורים שבשליטה ישראלית ברצועת עזה, כך דווח היום (שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל". עוד דווח כי ישראל הביאה צוותי מהנדסים והחלה לפנות אתרים בתקווה להרחיק אזרחים מאזורים בשליטת חמאס.

כדי לשמר את המומנטום, ארה"ב מתכננת קהילות בטוחות חלופיות בתוך אזורים בעזה הנמצאים תחת שליטה ישראלית, המכונה על ידי גורמים אמריקנים "האזור הירוק".

עוד דווח כי במרכז התיאום האזרחי-צבאי בבסיס האמריקני בקריית גת, צוותי הנדסה עובדים על תוכניות לבניית העיירות החדשות. בנוסף, צוותים עובדים גם על פינוי פסולת ותחמושת שלא התפוצצה. הבנייה טרם החלה.

הקהילות יכוונו לספק לתושבי עזה שנעקרו מבתיהם בעקבות המלחמה דיור, בתי ספר ובתי חולים עד שיוכל להתבצע שיקום קבוע יותר, אמרו פקידים אמריקנים. הן ישמשו כדגם לשיקום עתידי והפקידים מקווים שהן ימשכו את תושבי עזה להתרחק מהאזורים שנשלטים על ידי חמאס.

רעיון אחד שהועלה על מנת לעשות זאת הוא להשתמש במיליציות חמושות המתנגדות לחמאס ונתמכות על ידי ישראל כדי לאבטח את הקהילות, על פי גורמים ישראליים וערבים. מיליציות כאלה כבר בונות קהילות בתוך האזור הירוק של הרצועה, שם כבר חיים מאות עד כמה אלפי אזרחים, על פי הערכות שונות של גורמים ישראליים וערבים וכן של מנהיגי המיליציות.