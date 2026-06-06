יומיים לאחר הכרזת הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, המצב בשטח רחוק מיישום הסעיפים שבו, אך לבנון כבר משלמת את המחיר - כאשר המתח הפנימי הולך וגואה ומחלק את המדינה לשלושה מחנות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במחנות ניתן למצוא את מחנה הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם, שתומכים במתווה הישיר ותוקפים את איראן. מנגד קיים מחנה חיזבאללה, שמתנגד בתוקף להסכם ומאיים בהפלת הממשלה בעקבות "ההסכם המשפיל".

בנוסף להם, קיים גם מחנה נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני, האיש שגם האמריקנים מדברים איתו כדי להניע את המערכת הלבנונית, אבל בעצמו מתנגד למשא ומתן הישיר - וגם למתווה של ארצות הברית, וחותר להפסקת אש כוללת בנוסח שקרוב מאוד לעמדות חיזבאללה.

לצד האופטימיות בלבנון, שרואה בהסכם הזה כ"הסכם שמפיל סוף סוף את חומת ברלין הלבנונית", יש גם רבים שמודאגים מהשבריריות שלו, שגורלו "צפוי להיות כגורל הסכמי אוסלו".

ולצד אופטימיות זו, סופגת הממשלה הלבנונית ביקורת מקרב חלקים בלבנון, על כך שהעניקה לגיטימציה, לפי המתווה, להמשך הנוכחות הישראלית בדרום המדינה, על כך שמפלה בין הדאחייה לבין דרום לבנון ובמקביל לא עושה מספיק נגד חיזבאללה, ובכך שהיא מסתכנת בפילוג עד כדי מלחמת אזרחים - ונכנסת באופן גלוי לעימות אפשרי מול איראן.

בתוך כך, מנסות סעודיה ומצרים למתן אל הלחץ האמריקני על לבנון לנוע לכיוון ישראל, אך בו זמנית ובאופן תמוה, הולכת ארצות הברית לעסקה עם איראן, שלא מוותרת על חיזבאללה, ובו זמנית להסכם ישראלי-לבנוני - שמטרתו למגר את חיזבאללה.

התקיפה שהביאה להריגת קצין לבנוני בדרגת תא"ל - והגינוי של ג'וזף עאון

מוקדם יותר היום נהרגו בתקיפה ישראלית חייל בצבא לבנון ושני קצינים לבנוניים, שאחד מהם מקביל לדרגת תת-אלוף. צה"ל מסר בתגובה כי "הכוחות זיהו רכב, שנסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, שנע באופן חשוד לעבר הכוחות בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. ממידע המצוי בידי צה"ל עולה כי חיזבאללה פועל באופן נרחב באזור זה. לאחר הזיהוי ובעקבות המידע ההתרעתי והסכנה לכוחות, הותקף הרכב. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. האירוע מתוחקר".

נשיא לבנון ג'וזף עאון גינה את התקיפה הישראלית ואמר כי מדובר ב"הפרה בוטה של ריבונות לבנון, איום על היציבות והביטחון בדרום המדינה - למרות המאמצים שאנו משקיעים במשא ומתן בוושינגטון".