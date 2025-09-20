הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 20.09.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ד"ר דינה ליסננסקי, מומחית לענייני מזרח תיכון ואסלאם, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל עסק ברחוב האנגלי שמתעורר נגד פלישת המהגרים, בהפגנת כוח שלא נראתה כמותה באנגליה, האם האירופאי המנומנם מתעורר בהפגנת המיליונים? הערביסטים יביאו כאן אזרחים בריטים שמסרבים להניף את דגל מדינתם ומניפים את דגל אשף. עוד בנושא – בתוכנית המלאה בראש העמוד.

מעבר לתעלה לא רחוק מבריטניה בצרפת של מקרון, הסיפור רץ מהר מאוד לערב פתרון של שתי המדינות. מדינת צרפת והמדינה האסלאמית. שוב הדגל של אשף מחליף את דגל המדינה המארחת והמעניקה לטובת הסכין של רעולי הפנים. הדגל הכי מצולם היום באירופה מחליף את דגל צרפת. אכן מהפכה צרפתית.

הערביסטים יביאו לכם הערב ראיון מיוחד עם סנדרה סלומון בת למשפחת מנהיגי אשף , שלא חוששת לדבר בגלוי ובאומץ נגד העולם שבו גדלה. הערביסטים מתערבים שהיא תשאיר אתכם המומים מדעותיה על מה שקורה באירופה הקשורה ישירות לעזה. צפו בריאיון בראש העמוד.

וזה הזמן להכיר את אבו פהד כוכב רשת כווייתי, הוא רק בן שמונה, אבל זוכה למיליוני צפיות בסרטונים שלו שמתווכים את המסורת הבדווית ברשתות החברתיות . בסגנון יוקרתי של אוהל בדואי קפה חברים ואוכל . ובעיקר חינוך לדור הבא. צפו בריאיון בתוכנית המלאה בראש הכתבה.

וגם, גיל רון שמע יתארח בחכיאת, סיפורי מעשיות, על חיי הלילה המתחדשים של קהיר.

התוכנית המלאה – בראש העמוד.