חשיפה: הרכבת בין האמירויות לחיפה המשיכה להיבנות במלחמה

חשיפה: הרכבת שתחבר בין ישראל לאמירויות המשיכה להיבנות בחשאי תוך כדי המלחמה, ומגיעה לשלב ההכנות המתקדם, כך נודע היום (שני) ל-i24NEWS. במהלך שלא פורסם - משלחת ישראלית של משרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב נחתה באבו דאבי בסוף השבוע כדי לקדם את הנושא. הרכבת המהירה תחבר את הסחר בין מדינות המפרץ וישראל.

למרות שהיה נדמה כי נקטעו המגעים לפרויקט בזמן המלחמה, המשלחת הישראלית הגיעה לאבו דאבי על מנת לקדם את שיתוף הפעולה האיזורי הנדרש בין הסעודים לישראל. מדובר במסדרון סחר כלכלי שיהפוך את ישראל לצומת סחר מרכזית.

איך זה הולך לקרות?

הסחורות יצאו מנמל מונדרה בהודו בספינות אל איחוד האמירויות, יעברו לאחר מכן במסילות היבשתיות דרך סעודיה וירדן ולבסוף יגיעו לחיפה - משם יוכלו להמשיך גם לאירופה.

התוכנית ל"מסילת השלום" שהתגבשה ב-2018 על ידי ארצות הברית התרחבה והפכה למסדרון הכלכלי IMEC שיחבר בין הודו, המזרח התיכון ואירופה וצפוי להשפיע על היחסים בין ישראל למדינות המפרץ ולצמצם את החשש הישראלי מתלות במשק "אוטרקי" ובמספר שותפות כלכליות מצומצם.

מעבר למעבר סחורות במסילות רכבת, וקווי ספנות ימיים, מתוכננים לעבור במסדרון כבלי תקשורת וצינורות להעברת אנרגיה.

בשבוע שעבר התגלה כי השרה רגב המריאה בחשאיות לאבו דאבי, לכאורה ללא סיבה ניכרת. כעת מתברר כי משלחת משרד התחבורה נסעה לפגישות עם הגורמים מהאמירויות ו"הסלון האווירי" שנערך בדובאי באותה העת - היה רק סיפור הכיסוי של חלק מהמשלחת.

המשלחת יצאה במהירות לאחר שנודע כי צרפת וטורקיה מנסות להוציא את ישראל מהמשוואה של "רכבת השלום" ומנסים להסיט את המסילה כך שתעבור מירדן אל סוריה ועד לנמל בלבנון ותדלג על ישראל.

אז מה צריך לקרות בשביל שאננס טרי מהמזרח יגיע לישראל תוך 12 שעות? הסכמים עם סעודיה ואישור של האמירתיים. להערכת גורמים המעורים בפרטים: התקוות יתממשו בעתיד הנראה לעין, מה שעתיד להשפיע על המזרח התיכון כולו, על יחסי ישראל-סעודיה והרחבת הסכמי אברהם.

ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה לידיעה זו.