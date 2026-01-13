גורמים ל-i24NEWS: סגן הנשיא ואנס מקיים הערכת מצב עם בכירים אמריקנים בנוגע לאיראן
מחלקת המדינה מבקשת מאזרחים אמריקניים לעזוב את איראן • טראמפ נשאל אם תקיפות באיראן יגנו על המפגינים, והשיב: "אין לדעת, אבל הרקורד שלי בנושא מצוין" • עדכונים שוטפים
המחאות באיראן הגיעו ליומן ה-17, והזוועות רק מתחילות להיחשף. עדויות קשות שמגיעות מטהרן חושפות אכזריות בלתי נתפסת של המשטר שטבח באלפי אזרחים, כשגורם רשמי במערכת הבריאות שנשאר בעילום שם, מודה כי יש לפחות 3,000 הרוגים, האופוזיציה האיראנית דיווחה אתמול על 12 אלף הרוגים. נשיא ארצות הברית טראמפ ממשיך לפזר רמזים עבים על תקיפה אפשרית שבדרך, והציע לאזרחים אמריקניים לצאת מהמדינה. בינתיים בישראל נערך דיון משמעותי בקבינט על תוכניות המגירה, וכרגע אנחנו מתכננים לתקוף – רק במקרה שאיראן תתקוף. "הכל בידיים של טראמפ", נאמר בדיון.
טראמפ נשאל האם תקיפות אוויריות אמריקאיות על איראן יבטיחו הגנה על המפגינים?, הוא השיב: "אף פעם אי אפשר לדעת. עד כה, הרקורד שלי היה מצוין, אבל אף פעם אי אפשר לדעת". (ברק בטש).
מחלקת המדינה מפצירה באזרחים אמריקנים לצאת מאיראן בהקדם. (ברק בטש)
טראמפ נשאל מה המטרה הסופית שלו באיראן והשיב:" לנצח, אני אוהב לנצח, ואנחנו מנצחים".
נשאל כיצד יעשו זאת באיראן: ובכן, בואו נגדיר את זה בוונצואלה. בואו נגדיר את זה עם אל-בגדדי. הוא הושמד. בואו נגדיר את זה עם סולימאני. ובואו נגדיר את זה באיראן, שם מחקנו את האיום הגרעיני האיראני שלהם בפרק זמן של כרבע שעה ברגע שה-B-2 הגיעו לשם. וזו הייתה השמדה מוחלטת, כפי שמתברר, וזה מה שאמרתי בהתחלה. אחר כך היו כאלה שהטילו ספק בכך, ואמרו, אתם יודעים, טראמפ צדק. אז צדקנו לגבי הכל. אנחנו לא רוצים לראות את מה שקורה באיראן קורה. ואתם יודעים, אם הם רוצים הפגנות, זה דבר אחד. כשהם יתחילו להרוג אלפי אנשים, ועכשיו אתם מספרים לי על תלייה, נראה איך זה יעבוד עבורם. זה לא יעבוד טוב", אמר. (ברק בטש)
דיווח ברשת NBC: גורמים ישראלים וערביים אמרו לממשל טראמפ בימים האחרונים כי הם מאמינים כי המשטר האיראני עדיין לא נחלש עד כדי כך שתקיפות צבאיות אמריקאיות יהיו המכה המכרעת שתפיל אותו, כך על פי גורם אמריקאי. הגורמים אמרו כי ייתכן שהנשיא שוקל פעולה צבאית בהיקף לא גדול בשלב הזה, וכי כדאי להמתין עד שהמשטר יהיה "מתוח יותר". עוד הוסיפו, כי המצב מתפתח במהירות, ויציבות המשטר עלולה להשתנות במהירות. (אלון גל)
גורמים ישראלים וערבים הציעו כי הנשיא דונלד טראמפ, ששוקל פעולה צבאית באיראן בתגובה לדיכוי הקטלני של המשטר נגד המפגינים, ימנע מתקיפות בקנה מידה גדול לעת עתה, כאשר חלקם מעדיפים להמתין עד שהמשטר יהיה מתוח עוד יותר, אמרו המקורות. הם ציינו גם כי המצב באיראן מתפתח במהירות, כאשר יציבות המשטר עשויה להשתנות במהירות לכיוון זה או אחר.
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: סגן הנשיא ואנס יקיים דיון בעניין איראן עם בכירים אמריקנים והמועצה לביטחון לאומי. (עמיחי שטיין)
טראמפ רומז לתקיפה קרובה? "רעיון טוב שהאמריקנים שבאיראן יתפנו, תגלו בקרוב מה העזרה שבדרך"