גורמים ישראלים וערבים הציעו כי הנשיא דונלד טראמפ, ששוקל פעולה צבאית באיראן בתגובה לדיכוי הקטלני של המשטר נגד המפגינים, ימנע מתקיפות בקנה מידה גדול לעת עתה, כאשר חלקם מעדיפים להמתין עד שהמשטר יהיה מתוח עוד יותר, אמרו המקורות. הם ציינו גם כי המצב באיראן מתפתח במהירות, כאשר יציבות המשטר עשויה להשתנות במהירות לכיוון זה או אחר.