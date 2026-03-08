אחרי הדיווח ב-i24NEWS מוקדם יותר היום (ראשון) על כך שאיחוד האמרויות תקפה באיראן לראשונה, במדינת המפרץ מכחישים את הידיעה. גורם המקורב לאמירויות מסר ל-i24NEWS: "באבו דאבי מתקשים להבין את ההתנהלות הישראלית ואת אופי התדרוכים שיוצאים מירושלים. מדובר במדינה ריבונית שמקבלת את החלטותיה באופן עצמאי".

כמו כן מסר הגורם: "זה לא ראוי שמה שנקרא 'גורם ישראלי בכיר' ידבר בשמנו ו/או יפיץ שמועות על פעולות של מדינה ריבונית אחרת. פרסומים מהסוג הזה אינם מסייעים למאמץ האזורי ועלולים לגרום לנזק ליחסים".

באותו הקשר, בכיר באיחוד האמירויות מסר ל-i24NEWS: "אנחנו רואים את עצמנו כמדינה שנתונה תחת התקפות ושומרת לעצמה את זכות ההגנה העצמית. האמירויות אינן רוצות להיגרר לסכסוכים, למרות שהיו נתונות לתקיפות של 1,400 חימושים".

כזכור, מאז החל מבצע "שאגת הארי", איראן תקפה מספר מטרות באיחוד האמירויות, בדגש על מבנים המשמשים את ארצות הברית, וכן מתקנים בתעשיית הנפט המקומית. כמו כן הותקפו מספר יעדים אזרחיים במדינה, כמו שדה התעופה בדובאי. איחוד האמירויות היא המדינה שהותקפה הכי הרבה פעמים מתחילת המבצע, עם למעלה מ-1,400 טילים וכטב"מים ששוגרו לעבר המדינה.

מוקדם יותר היום דווח כי איחוד האמירויות תקפה את איראן לראשונה. גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS כי הותקף מתקן להתפלת מים באיראן. דבר התקיפה האמירתית באיראן הוכחש לאחר מכן על ידי יו"ר ועדת ההגנה הלאומית של איחוד האמירויות הערביות, עלי אל-נעימי.

נעימי אמר כי "איחוד האמירויות לעולם לא תשים את העם האיראני באותו סל כמו המשטר האיראני. העם האיראני הוא הקורבן האמיתי של אותו משטר והוא זה שסובל הכי הרבה מהמדיניות שלו. כשכנים, אנו מכירים במציאות זו ואכפת לנו מרווחתם".