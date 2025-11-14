גורמים אמריקנים: איראן חטפה מכלית נפט מאיחוד האמירויות

גורמים אמריקנים הודיעו היום (שישי) כי איראן חטפה מכלית נפט ששטה דרך מצר הורמוז, והביאה אותה למים הטריטוריאליים שלה. מדובר במכלית נפט בשם "טלרה" שהפליגה מאיחוד האמירויות לסינגפור, כשהיא נושאת דגל איי מרשל. זוהי התקרית הראשונה המתרחשת באזור מזה מספר חודשים.

סוכנות הידיעות האמריקנית AP ניתחה נתוני מעקב טיסות באזור, ודיווחה כי רחפן MQ-4C טריטון של חיל הים האמריקאי חג מעל האזור בו הייתה טלרה במשך שעות בעת שנתפסה.

כזכור, מוקדם יותר היום חברת האבטחה הימית הבריטית אמברי, דיווחה לראשונה על התקרית וציינה כי למכלית, שדיווחה קודם לכן כי היא נמצאת במרחק של 22 מיילים ימיים מזרחית לנמל חור פקאן שבאמירויות, התקרבו שלוש סירות קטנות באזור מצר הורמוז, טרם סטייתה מהמסלול. עוד נמסר בדיווח כי התקרית היתה "ככל הנראה ממוקדת ביותר".

לצד חברת אמברי, מרכז הפעולות הימיות של בריטניה, שדיווח לראשונה על התקרית כ"אירוע חשוד", מסר כי קיבל התראה על תקרית במרחק של 20 מיילים ימיים מזרחית לחור פקאן.