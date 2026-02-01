הפרדוקס האיראני: מתחת לכיסוי הראש - מעצמת אסתטיקה

איראן, הרפובליקה האיסלאמית בעלת קוד הלבוש המחמיר, הפכה באופן פרדוקסלי בשנים האחרונות למעצמה עולמית בתחום הניתוחים הפלסטיים והטיפולים האסתטיים. המדינה ממוקמת בצמרת העולמית בכמות הפרוצדורות הקוסמטיות.

בשנת 2022 בוצעו באיראן כ-320 אלף טיפולים כירורגיים ולא כירורגיים ובשנת 2023 בוצעו באיראן יותר מ-264 אלף ניתוחים פלסטיים וככל הנראה עוד מספר דומה של טיפולי אסתטיקה שאינם כירורגיים. בארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל בדקו את התופעה וחזרו עם מסקנות מרתקות.

הניתוח הפופולרי ביותר באיראן, שהפך לסמל סטטוס של ממש, הוא ניתוח פלסטי באף. טהרן זכתה לכינוי "בירת ניתוחי האף העולמית", עם שיעור ניתוחים לנפש מהגבוהים בעולם, כאשר צעירות וצעירים כאחד שואפים להגיע למראה "אף בובתי" קטן וסולד. לצד ניתוחי האף, נפוצים ברפובליקה האיסלאמית גם טיפולי בוטוקס, שאיבות שומן באזורים שונים, הגדלת חזה ומילוי שפתיים.

יתכן שהתופעה קשורה באופן ישיר למגבלות הלבוש והחיג'אב (כיסוי הראש). כאשר רוב הגוף והשיער מכוסים, הפנים הופכות לאזור המרכזי דרכו ניתן לבטא יופי, למשוך תשומת לב ולהשיג מעמד חברתי. מכיוון שהפנים הן האזור היחיד שנותר חשוף, ההשקעה בו הפכה משמעותית.

מעבר לשאיפה למראה "מודרני", ניתוח פלסטי נתפס גם כסמל סטטוס. אבל זה לא רק הפנים, במדינה שבה חופש הביטוי הוא מוגבל מאוד והשלטון מיישם את תפיסת עולמו באופן ברוטלי, הפכו הניתוחים הפלסטיים אסתטיים לדרך לביטוי עצמי מתחת לבגדים הצנועים.

ד"ר מאיר כהן, יו"ר ארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל הסביר: "מתחת לביגוד המסורתי שמכסה את השיער והגוף מסתתרות יצירות אומנות של ניתוחים לעיצוב הגוף והפנים של נשים איראניות רבות טופלות היטב באמצעות מתיחות פנים בהרדמה מקומית או מלאה, הזרקות בוטוקס, חומצה היאלורונית וטיפולים קבועים באקסוזומים. נשים באיראן מדווחות כי יופי חיצוני הפך לגורם משפיע בקבלה לעבודה ואף במציאת בן זוג, בעולם בו האפשרויות לביטוי אישי מוגבלות".

"הרצון למצוא בן זוג, להתקדם בקריירה ולהשיג הכרה חברתית הם מניעים מרכזיים נוספים שדוחפים רבים, נשים וגברים כאחד, אל שולחן המנתחים. מה שהיה פעם נחלתם של עשירים ומבוגרים הפך לתופעה חברתית רחבה, המשנה את פני החברה האיראנית", מסביר ד"ר כהן.

כך למעשה, בניגוד לתפיסה שברזיל וארה"ב מובילות בתחום הניתוחים הפלסטיים, איראן מתגלה כמעצמה מפתיעה בתחום, מה שמדגיש כי ניתוחים אלו אינם עניין גאוגרפי בלבד, אלא גם תרבותי. בעוד שהפאן הרפואי-שחזורי, כמו טיפול בכוויות ושחזורי שד, דומה בין תרבויות, החלק האסתטי, הכולל מתיחות פנים וניתוחי אף, מושפע עמוקות מהתרבות ומהמיקום הגיאוגרפי של המטופלים.

ארגון המנתחים הפלסטים-אסתטיים בישראל הוא הגדול ביותר בארץ בתחומו ומאגד משנת 2009 את העוסקים בתחום הכירורגיה הפלסטית, הרפואה האסתטית, הקוסמטיקה, המיקרופיגמנטציה והמיקרונידלינג בחטיבות שונות ומקצועות משלימים זה לזה במסגרת עמותה. מטרת הארגון לקדם שיתופי פעולה בין העוסקים בתחום ולשפר את איכות ובטיחות הטיפול בישראל, כמו גם לספק תוכניות לימוד ברמת אקדמיה, הדרכה לניהול סיכונים וייעוץ משפטי שוטף. הארגון חבר באיגוד האירופאי לכירורגיה פלסטית אסתטית המאגד 45 מדינות באירופה ובאיים הבריטיים.