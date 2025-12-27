דיפלומט סומלי ל-i24NEWS: "ההכרה בסומלילנד עשויה לעודד את איראן לבצע פעולות באזור"

דיפלומט סומלי אמר היום (שבת) ל-i24NEWS כי הוא מעריך שההכרה של סומלילנד בישראל עשויה להיתפס "על ידי גורמים כמו איראן, החות'ים, דאעש ומיליציית אל-שבאב כפרובוקציה ממוקדת, שעלולה לעודד אותם לבצע פעולות באזור".

"בעוד שסומלילנד שמרה היסטורית על יציבות יחסית, ערים כמו הרגייסה ועיר הנמל ברברה עלולות להתמודד עם תשומת לב מוגברת מצד הגורמים הללו", אמר הדיפלומט הסומלי, והוסיף כי "כל פריסה חפוזה של נוכחות ישראלית בשטח אינה מומלצת, שכן היא עלולה לשאת בסיכון גבוה - בשל הקרבה לצנעא".

הדיפלומט ציין כי ביכולתם של החות'ים לשגר טילים לטווח בינוני וארוך, וציין כי ישנה נוכחות של דאעש באזור פונטלנד. "משלחות דיפלומטיות ומשרדי קישור, בהן של טורקיה, קטאר, איחוד האמירויות האום" צריכות לבחון, ולחזק ביעילות את אמצעי הביטחון שלהן - כדי למתן כל סיכון מתפתח".