המסביר של המשטר: בן הנשיא שמראה את המלחמה מהצד האיראני

יוסף פזשכיאן, בנו של הנשיא מסעוד פזשכיאן, הפך בשבועות האחרונים ל"מסביר" הבלתי רשמי של המשטר, דרך יומן מלחמה אישי ומפורט שהוא מפרסם בערוץ הטלגרם שלו.

בניגוד להצהרות הלוחמניות והיבשות של משמרות המהפכה או לדיווחים המצונזרים של הטלוויזיה הממלכתית, הפוסטים של פזשכיאן הצעיר מציעים הצצה לחיי היומיום בבירה האיראנית תחת מצור.

"הלילה שוב לא נרדמנו", כתב יוסף פזשכיאן בפוסט שהעלה לפנות בוקר ביום שבת. "הדי הפיצוצים ממתקן ההעשרה בנתנז הגיעו עד לפרברי טהרן. החלונות בבית הנשיאות רעדו במשך דקות ארוכות. הילדים בכו, אבל אבי ישב ליד שולחנו, רגוע כתמיד, ועבד על תקציב החירום. הוא אמר לי: 'יוסף, הם יכולים להרוס את הצנטריפוגות, אבל הם לא יכולים להרוס את הרוח של העם הזה'".

היומן של פזשכיאן מתאר מציאות של מחסור חמור. הוא כותב על התורים האינסופיים למזומנים בכספומטים, על החשש מקריסת רשתות החשמל ועל הזינוק המטורף במחירי הלחם והדלק. בעוד שהמשטר מדבר על "כלכלה חסינה" ועל ניצחון אלוהי, בנו של הנשיא מדבר על כאב, על פחד ועל אנושיות. זהו ניסיון ברור לעורר אמפתיה בקרב הציבור האירופי והאמריקני, ולהציג את איראן כקורבן של תוקפנות בלתי פרופורציונלית.

עם זאת, יוסף לא חוסך בביקורת גם על "בוגדים מבית". באחד הפוסטים האחרונים הוא תקף את אלו שחגגו את התקיפות על אתרי הגרעין: "מי ששמח כשפצצות נופלות על אדמת מולדתו, איבד את זכותו להיקרא איראני. אנחנו נבנה מחדש כל לבנה, וזה ייקח עשור כפי שטראמפ אמר, אבל נבנה זאת במו ידינו".

הפרסומים של יוסף פזשכיאן חושפים גם את תחושת הבידוד של הדרג המדיני בטהרן. הוא מתאר שיחות טלפון ליליות עם מנהיגים זרים שנותרו ללא מענה, ואת האכזבה העמוקה מהעובדה שהעולם עומד מנגד בזמן ש"עריסה של ציוויליזציה נכתשת".