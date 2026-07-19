הפיילוט שיוציא את איראן מהמשוואה בלבנון יחל בקרוב מאוד | עמיחי שטיין

הפיילוט בלבנון לפיירוז חיזבאללה צפוי להתחיל "בקרוב מאוד", כך מדווח הערב (ראשון) כתבנו עמיחי שטיין ב"מהדורה המרכזית". מדובר באירוע משמעותי מאוד כיוון שהוא מקבע את הוצאת איראן מהמשוואה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כזכור, ב-27 ביוני, לאחר משא ומתן ממושך ואינטנסיבי, נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו בוושינגטון על מסגרת עבודה שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין ירושלים לביירות, במטרה להביא לסיום רשמי של הסכסוך ולכינון הסכם שלום.

בפתח המסמך, נכתב כי "ממשלת ישראל וממשלת לבנון, בתמיכתה המלאה של ארצות הברית תחת הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, מאשרות את מטרתן המשותפת להשיג שלום וביטחון בני קיימא. כפי שמשתקף במסגרת תלת-צדדית זו ("המסגרת"), ובאמצעות הסכמים עתידיים, שתי המדינות מצהירות על שאיפתן לסיים את הסכסוך ביניהן, להבטיח את ריבונותן וביטחונן של שתי המדינות ולכונן יחסי שכנות שלווה בין שתי המדינות".