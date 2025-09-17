בכירים ל-i24NEWS על הסכם עם סוריה: "הפערים עמוקים, לא צפויה חתימה בקרוב"

מומלצים -

פרסום ראשון: שני גורמים בכירים המעורים במגעים להסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה מסרו היום (רביעי) ל-i24NEWS כי למרות המאמצים של וושינגטון והמפגשים שקיים השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר עם שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני, הפערים בין הצדדים עדיין עמוקים. לכן, הם הסבירו, לא צפויה חתימה על הסכם בשבוע הבא ואף לא פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא סוריה, אל-ג’ולאני.

אחד הבכירים הוסיף כי "פריצת דרך בלחץ אמריקני להציג הישג - היא גם אפשרות, אבל הסיכויים לכך נמוכים בשלב הזה. כרגע זה לא נראה ריאלי". סלע המחלוקת בשיחות, כך נודע ל-i24NEWS, נוגע לשאלת השליטה באזור החיץ בדרום המדינה.

אתמול דווח ב"רויטרס" כי בלחץ מצד ארצות הברית, סוריה מזרזת את השיחות עם ישראל במטרה לגבש הסכם ביטחוני - כזה שבדמשק מקווים כי יוביל לנסיגת ישראל מהשטחים שנתפסו לאחרונה, אך לא יתקרב להסכם שלום מלא.

לפי הדיווח, וושינגטון לוחצת להשגת התקדמות עד כינוס מנהיגי העולם בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בסוף החודש, כדי לאפשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להכריז על פריצת דרך דיפלומטית. גם הישג חלקי ייחשב למשמעותי, נוכח עמדתה הנוקשה של ישראל בשיחות ומצבה המוחלש של סוריה לאחר האלימות העדתית בדרום.

רויטרס שוחחה עם תשעה מקורות המעורים בדיונים ובפעילות הישראלית בדרום סוריה - בהם גורמים סוריים צבאיים ופוליטיים, שני מקורות מודיעין וגורם ישראלי.

לפי גורמים אלה, הצעת סוריה מבקשת להשיב את המצב לקדמותו בהסכם הפסקת האש מ־1974, כולל נסיגת כוחות ישראליים מהשטחים שנתפסו בחודשים האחרונים, החזרת אזור החיץ המפורז והפסקת התקיפות האוויריות והחדירות הקרקעיות של ישראל.

סוגיית רמת הגולן, שנכבשה על ידי ישראל במלחמת 1967, לא עלתה בשיחות. מקור סורי המעודכן בעמדת דמשק אמר כי “הנושא יושאר לעתיד”.