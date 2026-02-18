גורמים אמריקנים ל-i24NEWS: לא מביאים כ"כ הרבה כוחות - כדי שיישארו בבסיס

איתות לאיראן: עשרות מטוסי קרב אמריקנים הגיעו למזרח התיכון ביממה האחרונה. במקביל לכך, נושאת המטוסים פורד, שנמצאת בדרכה לאזור הגיעה כבר סמוך למרוקו - והמשמעות היא, שמהירות השיט שלה גבוהה משכולם חשבו. ההערכה היא, שהיא תגיע לאזורנו כבר בתחילת השבוע הבא, דבר שיאפשר לה להשתתף בכל אירוע - באופן הגנתי וגם באופן התקפי.

גורמים אמריקנים התייחסו הערב (רביעי) להיקף הכוחות הנרחב, וציינו בשיחה עם כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין כי לא מביאים לאזור כל כך הרבה כוחות - כדי שימתינו על הקרקע במשך שבועות ארוכים. בדברים הללו הם מתכוונים לדד ליין שטראמפ הציב לטהרן - ומתקרב לסיומו.

למרות הכל - עדיין לא ברור האם - ומתי, טראמפ יכריז על פעולה צבאית אמריקנית באיראן. עם זאת, חשוב לזכור שהפעם הקודמת בה נרשמה מסה משמעותית כזו של כוחות אמריקנים באזור - היתה במהלך מבצע "עם כלביא".

במקביל, בעוד ששר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר כי הייתה התקדמות בשיחות בז'נבה אתמול, בטהרן חוששים כי הפער בין מה שהם מוכנים להציע לבין מה שוושינגטון מוכנים לקבל עשוי להיות בלתי ניתן לגישור, לפי גורם איראני.

בוול סטריט ג'ורנל דווח כי מנהיגי איראן נערכים לאפשרות של מתקפה שעלולה לשבש את שרשרת הפיקוד שלהם. משמרות המהפכה האסלאמית הודיעו מוקדם יותר החודש על כוונתם להחיות את אסטרטגיית ה“הגנה הפסיפסית” שלהם, שמעניקה למפקדים אוטונומיה להוציא פקודות ליחידותיהם. האסטרטגיה נועדה להפוך את הרפובליקה האסלאמית לעמידה יותר בפני מתקפות זרות.