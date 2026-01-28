איראן הוציאה הבוקר (רביעי) להורג את חמידראזה סאבט אסמאעיליפור, שהואשם בריגול למען ישראל, כך דיווח כלי התקשורת האיראני "מיזאן".

"חמידראזה סאבט אסמאעיליפור, שנעצר ב-29 באפריל 2025, נתלה בגין עבירת ריגול ושיתוף פעולה מודיעיני לטובת שירות מודיעין עוין באמצעות... העברת מסמכים ומידע מסווגים, לאחר שפסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון ובאמצעות הליכים משפטיים", נמסר. מערכת המשפט באיראן אישרה גם כן שמרגל עבור המוסד הוצא להורג לאחר שנעצר ונשפט באפריל האחרון.

הדיווח מגיע ברקע המחאות הנרחבות נגד השלטון באיראן, כאשר לפי דיווחים אחרונים, כמות ההרוגים נמדדת בעשרות אלפים. על פי מגזין טיים, בכירים במערכת הבריאות האיראנית מסרו למגזין כי רק בלילות 8-9 בינואר היו יותר מ-30 אלף קורבנות ברחובות איראן.

ארגון זכויות האדם HRANA האיראני דיווח על מספרים הקרובים יותר לאלו שמדווח המשטר במדינה - 5,459 הרוגים מאומתים. יש לציין כי לא מדובר במספר הסופי, אלא רק בכמות ההרוגים המאומתים. מספר מקרי המוות הנמצא כעת תחת חקירה עומד על 17,031.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י האשים לפני כשבועיים את המוסד המחאות, כשטען כי איראן מחזיקה "בראיות והוכחות" למעורבות של ארצות הברית וישראל בהפגנות במדינה. לטענתו, המוסד עוקב אחר המחאות באמצעות סוכנים - והם הגורמים למהומות ולהרג.