מיצג טילים ו"ארונות קבורה": איראן מציינת את יום השנה למהפכה

הרשתות האיראניות התמלאו הבוקר (רביעי) בתיעודים מהתהלוכות שמתקיימות כעת ברחבי איראן לרגל יום השנה ה-47 למהפכה האסלאמית, הידוע בתור "ה-22 בבהמן".

הצעדות החגיגיות האלו לא מסתכמות בהפגנת אהדה למשטר, כאשר לפי התיעודים שמתפרסמים ברשתות החברתיות, הוצבו במקום מיצג חזותי של טילים איראניים, ולצדם שברים שנטען כי שייכים לכטב"מים ישראליים שנותרו בידיהם מאז מבצע "עם כלביא". תיעודים נוספים שפורסמו על ידי גולשים איראניים מראים גם אזרחים שורפים את דגלי ישראל ודגלי ארצות הברית.

המארגנים הציבו במקום ארונות קבורה מדומים הנושאים את דגל ארצות הברית ותמונות של מפקדים צבאיים בכירים בצבא האמריקני, בהם הרמטכ"ל רנדי ג'ורג', ומפקד פיקוד המרכז בראד קופר, כאשר תומכי הממשלה מצטלמים איתם.

https://x.com/i/web/status/2021484001580470430 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מפגינים בטהרן הציתו פסל שכותרתו בעל, המתואר עם מגן דוד, תמונה של הנשיא טראמפ ודמות שטנית, תוך כדי קריאות "מוות לישראל". בעל, אל כנעני עתיק, מוזכר לעיתים קרובות באיראן כסמל לרשע.

בצעדות הללו משתתפים לא רק אזרחים, אלא גם בכירים איראניים, בהם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איסמאעיל קאאני, ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף.

https://x.com/i/web/status/2021503441957454264 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתוך כך, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס בנאומו למחאות שפקדו את המדינה בחודש שעבר, והתמקד באלו שביקשו מארצות הברית להתערב במדינה ולהפיל את המשטר. עם זאת, הנשיא האיראני בחר להתעלם מעשרות אלפי האזרחים שנרצחו על ידי משמרות המהפכה בניסיונות הדיכוי של המשטר.

דבריו של פזשכיאן: "אנו נגעלים מהרס, ונדליזם, הרג והצתות. אף איראני אמיתי אינו נוטל נשק כדי להרוג איראני אחר. אף איראני אינו מצית מסגד. אף איראני אינו מצית תחבורה ציבורית או רכוש ציבורי. אף איראני אינו מבקש מזר לפגוע במדינה הזו, באדמתה או במימיה. אף אדם חופשי אינו מזמין את האויב לבוא ולפתור בעיה פנימית. נשב ונפתור את הבעיות שלנו בעצמנו".