בכיר איראני: "מוכנים לפשרה כדי להגיע להסכם גרעין, הכדור נמצא אצל ארה"ב"

סגן שר החוץ של איראן, מג'יד טכט-רוואנצ'י, אמר הבוקר (ראשון) בריאיון ל-BBC כי טהרן מוכנה לשקול פשרות במסגרת המשא ומתן על הסכם גרעין עם ארצות הברית - בתנאי שהצד האמריקני יהיה מוכן לדון בהסרת הסנקציות.

בריאיון אמר טכט-רוואנצ'י כי "הכדור נמצא במגרש של אמריקה להוכיח שהם רוצים לעשות עסקה", והוסיף: "אם הם כנים, אני בטוח שנהיה בדרך להסכם".

במקביל, גורמים אמריקנים הדגישו בתקופה האחרונה כי לטענתם איראן היא שמעכבת את ההתקדמות במשא ומתן המתמשך בין הצדדים.

כזכור, ביום שלישי הקרוב בז'נבה, איראן וארצות הברית ייפגשו בפעם השנייה. את איראן ייצג שר החוץ עראקצ'י, ואת המשלחת האמריקנית ייצגו וויטקוף וקושנר. השיחות מגיעות אחרי איזשהו אולטימטום אמריקני בתום הסבב הראשון, להגיע לפגישה השנייה עם איזשהם ויתורים ואיזושהי תוכנית משמעותית.

גורמים שונים טוענים בפני i24NEWS שיש התקדמות מסוימת במשא ומתן בין האיראנים לאמריקנים. זה עדיין לא אומר שיש הסכם, זה אפילו יכול לומר שאנחנו מאוד רחוקים מהסכם, אבל משהו זז.

זה מגיע אחרי הביקור של יועצו של חמינאי, ד"ר עלי לאריג'אני, גם בעומאן וגם בקטאר. המסרים שהוא מעביר שם והמסרים שהוא מקבל שם, אחריהם חלק מהגורמים שאנחנו משוחחים איתם מדברים על איזושהי התקדמות.

המחט קצת זזה, יכול להיות. זה לא אומר שאנחנו איכשהו קרובים להסכם. ומה שעוד ניתן להבין הוא שהשיחות ביום שלישי עדיין יתמקדו בנושא הגרעיני, כי האיראנים מתעקשים על איזושהי הצעה שאומרת 'קודם כל הגרעין, אחר כך נדבר על כל השאר', גם אם אנחנו לא מוכנים לוויתורים בשאר הסוגיות. השיח על השאר יגיע רק אחרי הגרעין.