נשיא איראן: "כל תוקפנות נגד המנהיג העליון - תיחשב למלחמה כוללת נגד האומה כולה"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אומר היום (ראשון): "כל תוקפנות נגד המנהיג העליון של ארצנו שקולה למלחמה כוללת נגד האומה האיראנית". עוד הוסיף פזשכיאן: "אזרחי איראן מתמודדים עם קשיים ותלאות בחייהם, אחת הסיבות העיקריות לכך היא העוינות ארוכת השנים והסנקציות הבלתי אנושיות שהטילה ממשלת ארצות הברית ובעלות בריתה".

הדברים מגיעים לאחר ראיון של נשיא ארצות הברית אתמול בו אמר ש"חמינאי אדם חולה - הגיע הזמן להנהגה חדשה באיראן".

בריאיון שנתן למגזין "פוליטיקו", טראמפ ענה היום לסדרת הציוצים העוינים ברשת X של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. בסדרת הפוסטים האשים חמינאי את הנשיא האמריקני באחריות לאלימות הקטלנית ואי-השקט באיראן. בפוסט אחר, הוא אמר שטראמפ אפיין באופן שגוי קבוצות אלימות כמייצגות את העם האיראני, וכינה זאת "השמצה מחרידה".

לאחר שקרא את הפוסטים הללו, טראמפ אמר כי שליטי איראן מסתמכים על דיכוי ואלימות כדי לשלוט: "מה שהוא אשם בו, כמנהיג מדינה, הוא הרס מוחלט של המדינה ושימוש באלימות ברמות שלא נראו מעולם".