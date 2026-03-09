בבטן הרכה של איראן: הפגיעה הישראלית בנכסים האסטרטגיים של משטר האייתולות

לראשונה מאז תחילת המלחמה, ישראל תקפה אתמול (ראשון) 30 מיכלי דלק של צבא איראן, למרות שבטהרן טענו: מדובר בדלק לתעשיות אזרחיות. העשן והאש שאפפו את טהרן הזכירו לאזרחי הבירה כמה תעשיית האנרגיה שלהם פגיעה. בשנים האחרונות, אחרי שהמערב הטיל על איראן סנקציות כואבות במיוחד, הנפט והגז היו האמצעים העיקריים ליצירת הכנסה למשק האיראני.

רק לשם השוואה, רווחי איראן ממכירת נפט ב-2025: 40 מיליארד דולר. כמעט 2 מיליון חביות נפט שיוצאו מדי יום. בגלל הסנקציות, מעט מאוד מדינות מעוניינות לקנות נפט איראני, ולכן טהרן מוכרת את רוב הנפט שלה לבייג'ינג, שלנוכח העובדה הזאת הצליחה אפילו לסחוט הנחה של כמה דולרים מאיראן על כל חבית נפט.

ג'ף וובסטר, מכון Atlantic Council, הסביר: "תעשיית הנפט של איראן חשובה מאוד לכלכלת המדינה. היא קריטית גם לכלכלה המקומית שזקוקה לנפט כדי לתפקד. נתחיל בשוק הנפט. נמל בנדר עבאס הוא חוליה קריטית בייצוא הנפט האיראני".

"שם נמצא בית הזיקוק המרכזי של המדינה, המעבד כמויות ניכרות של נפט גולמי ומפיק מוצרי נפט מזוקקים", הוסיף, "משם הוא עובר למקום אחר באיראן לצורך ייצוא: האי ח'ארג במפרץ הפרסי. האי ח'ארג הוא חשוב מאוד, ואובדנו יגרור השלכות קשות עבור הכלכלה האיראנית, וגם יגרום למשטר האיראני להסלים את המצב".

ד"ר עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי: "90% מהנפט מגיע לסין במה שנקרא צי של 'מכליות רפאים' בגלל הסנקציות האמריקניות. בחודשים האחרונים, בגלל החרפת הסנקציות על ידי ממשל טראמפ, כמות הנפט המיוצאת יורדת".

וזה בדיוק מה שגורם ללא מעט בכירים בממשל לומר: "אם יופצצו המאגרים, סין תהיה הסובלת העיקרית, כי היא תצטרך לחפש מקור אנרגיה אחר". ישראל יודעת עד כמה האזרחים רגישים לפגיעה בתעשיות הנפט והדלק של איראן. מתקפת סייבר באיראן שיבשה את הפצת הדלק בתחנות הדלק ברחבי המדינה.

כמה פעמים בשנים האחרונות דווח על מתקפות סייבר נגד תחנות דלק? מה שגרם לתורים ארוכים ולכעס עצום בקרב התושבים. הממשלה, היא הייתה צריכה להשקיע שעות ארוכות כדי להרגיע אותם.

בשנים האחרונות גם תעשיית החשמל האיראנית סובלת מלא מעט תקלות. הפסקות חשמל הן עניין שבשגרה באיראן, עד כדי כך שמשרדי ממשלה קיצרו את שעות העבודה בגלל הצורך לייצר הפסקות חשמל יזומות. אבל איראן היא לא רק נפט; בכל הקשור לגז העולמי, איראן היא שחקנית מרכזית. היא מחזיקה ב-34 טריליון מטר מעוקב של עתודות גז טבעי, שמהוות כ-17.8% מסך העתודות העולמיות. גז טבעי משמש לייצור 80% מהחשמל באיראן.

האזור שבו איראן שוכנת, המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז, הם אזורים קריטיים לשוק האנרגיה העולמי. ייצוא 14 מיליון חביות נפט ורבע מייצוא הגז העולמי עוברים דרך המצרים הללו.

והמלחמה, כולל ההפגזות האיראניות נגד מתקני נפט וגז במדינות שכנות, גרמו לכך שגם האזרח האמריקאי החל להרגיש את המלחמה בכיס שלו. חששות גוברים מהעלייה במחירי הנפט.

עוד הסביר ג'ף וובסטר: "האמריקנים אוהבים מחירי דלק נמוכים, ראינו זאת בעבר. אם הסכסוך הזה יימשך, הוא יוביל למחירי דלק גבוהים בהרבה בארה"ב ובמקומות אחרים. אם המחירים יעלו באופן משמעותי, צפויה ירידה, אולי ירידה חדה, בשיעורי התמיכה בנשיא טראמפ. דבר זה יוביל להגברת הלחץ על הנשיא".

עד כה תעשיית הנפט והגז האיראנית לא נפגעה במלחמה, בין היתר בגלל שהנשיא האמריקני מעוניין כנראה שרגע אחרי שהשלטון יוחלף, הממשל החדש יוכל להשתמש בנפט הזה ויעשה איתו עסקה טובה.