גורם איראני רשמי לאל-ג'זירה: טראמפ הודיע לנו שהוא לא מתכוון לתקוף

גורם איראני רשמי מסר היום (חמישי) לאל-ג'זירה: "נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לנו שהוא לא מתכוון לתקוף אותנו". הדברים נאמרים לאחר כמה יממות מתוחות למדי, במהלכן ארצות הברית, איראן - ומדינות רבות ברחבי העולם, נערכו להסלמה ולתקיפה אחת לפחות, שהיתה מובילה בוודאי לעימותים נוספים.

בתוך כך, הניו יורק טיימס דיווח כי בפנטגון החלו להיערך להחזרת החיילים לבסיס אל עודייד בקטאר, אשר פונה בעקבות דברי טראמפ אמש. מפציצים אסטרטגיים הוצבו בכוננות בארצות הברית לאפשרות של תקיפות משניות באיראן, אך כעת נראה שהתוכניות האלה נעצרו.

מוקדם יותר היום, טראמפ פרסם דיווח של פוקס ניוז בו נכתב כי "מפגין איראני לא יוצא להורג לאחר אזהרותיו של הנשיא", והגיב: "אלו חדשות טובות. נקווה שזה יימשך!". מדובר בארפן סולטנאי בן ה-26, שנעצר במהלך ההפגנות באיראן, ונידון לעונש מוות בשל כך.

סיפורו פורסם ביום שלישי בחשבון ה-X בפרסית של מחלקת המדינה האמריקנית. "משטר הרפובליקה האסלאמית אפילו לא טרח לנהל את משפט הדמה הרגיל שלו בן 10 דקות; ערפן נידון למוות ללא כל הליך משפטי או עורך דין. ערפן הוא המפגין הראשון שנידון למוות, אך הוא לא יהיה האחרון; גל ההוצאות להורג נגד מפגינים אלה החל רשמית. אסור לעולם לשתוק לנוכח מעשיו הרעים של משטר הרפובליקה האסלאמית", נכתב.