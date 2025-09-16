דיווח: בלחץ אמריקני ולקראת עצרת האו"ם - סוריה מזרזת את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני

מומלצים -

בלחץ מצד ארצות הברית, סוריה מזרזת את השיחות עם ישראל במטרה לגבש הסכם ביטחוני - כזה שבדמשק מקווים כי יוביל לנסיגת ישראל מהשטחים שנתפסו לאחרונה, אך לא יתקרב להסכם שלום מלא. כך אמרו היום (שלישי) מקורות המעודכנים בדיונים לסוכנות הידיעות "רויטרס".

לפי הדיווח, וושינגטון לוחצת להשגת התקדמות עד כינוס מנהיגי העולם בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בסוף החודש, כדי לאפשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להכריז על פריצת דרך דיפלומטית. גם הישג חלקי ייחשב למשמעותי, נוכח עמדתה הנוקשה של ישראל בשיחות ומצבה המוחלש של סוריה לאחר האלימות העדתית בדרום.

רויטרס שוחחה עם תשעה מקורות המעורים בדיונים ובפעילות הישראלית בדרום סוריה - בהם גורמים סוריים צבאיים ופוליטיים, שני מקורות מודיעין וגורם ישראלי.

לפי גורמים אלה, הצעת סוריה מבקשת להשיב את המצב לקדמותו בהסכם הפסקת האש מ־1974, כולל נסיגת כוחות ישראליים מהשטחים שנתפסו בחודשים האחרונים, החזרת אזור החיץ המפורז והפסקת התקיפות האוויריות והחדירות הקרקעיות של ישראל.

סוגיית רמת הגולן, שנכבשה על ידי ישראל במלחמת 1967, לא עלתה בשיחות. מקור סורי המעודכן בעמדת דמשק אמר כי “הנושא יושאר לעתיד”.

גורם ביטחוני ישראלי אמר לרויטרס כי “ארה"ב לוחצת על סוריה להאיץ את ההסכם הביטחוני - זה אישי עבור טראמפ”, וציין כי הנשיא האמריקאי מעוניין להציג הישג מדיני משמעותי. עם זאת, הוסיף כי “ישראל לא מציעה הרבה”.