על סף מלחמת אזרחים? מתיחות שיא בין ממשלת לבנון לחיזבאללה

הפסקת האש בלבנון שהייתה אמורה להביא לשקט יחסי במדינה משיגה בשטח תוצאה הפוכה, והמתח עולה. מצד אחד תושבי דרום המדינה מנסים לשוב לבתיהם בסיוע של הצבא. מנגד, ארגון הטרור חיזבאללה מחריף את הטון נגד הממשלה לאור המשא ומתן הישיר מול ישראל, עד לכדי איומים של ממש.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

יישובים שהתרוקנו עם תחילת הסבב ותקיפות צה"ל שהתחדשו בחודש שעבר, חוזרים בהדרגה לשגרה, והתושבים מתחילים לשוב לבתיהם. כדי להקל על החזרה לשגרה, צבא לבנון החל בבנייה מחדש של הגשרים מעל נהר הליטאני.

לצד זאת, תנועה כבדה נרשמה בדרום המדינה דווקא צפונה - לכיוון צידון וביירות, לאחר האיומים ששיגר חיזבאללה בשל המגעים הישירים שמנהלת הממשלה במדינה עם ישראל.

מחמוד קמטי, מבכירי חיזבאללה, מאיים שלא הארגון לא יאפשר לסטטוס קוו שהיה עד תחילת המערכה לחזור על עצמו, וגם שלא יאפשר את המגעים בין לבנון לישראל כפי שקרה ב-17 במאי ב-1983. מדובר בהכרזה חריפה מאוד שמזעזעת את לבנון שיש בה כדי להוות איום במלחמת אזרחים חדשה.

למרות ההכרזה על הפסקת האש, חיזבאללה עדיין ממשיך לפעול בדרום לבנון. דובר צה"ל דיווח היום (שבת) על חיסול חוליית מחבלי חיזבאללה שהפרו את הסכם הפסקת האש, והתקרבו לכוח צה"ל באופן מאיים. כמו כן נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר כי חייל צרפתי המשרת בכוח יוניפי"ל בדרום לבנון נהרג מאש חיזבאללה, דבר שהוכחש על ידי ארגון הטרור השיעי.

כמו בישראל, גם בלבנון קיימת מחלוקת פוליטית באשר לגורם האחראי להפסקת האש - ציר ארה"ב-ישראל, או איראן. פרשן לבנוני אמר בנושא זה כי ''טראמפ סיפק את התעמולה האיראנית ונענה לבקשה לבנונית כאשר ביקש מישראל הפסקת אש''.