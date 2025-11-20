"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 20.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון ועמיתת מכון משגב, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל יעסוק בפסגה המלכותית של טראמם ובן סלמאן בבית הלבן. יורש העצר בן סלמאן זכה להמון חיוכים בבית הלבן וכבוד, ושילם בהתאם המון המון דולרים כדי לקבל את מחמאות: ,GREAT MAN כך קרא לו טראמפ. הפאנל ישאל מה קורה עם בן סלמאן, המנהיג הצעיר שהבטיח כל כך הרבה דברים גדולים. מה קרה לסעודיה? מנהיגת העולם המוסלמי שנדחקה הצידה? איך יכול להיות שמהחלומות הגדולים של בן סלמאן, נשארו רבים בסעודיה עם עוני ואבטלה? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

עוד בנושא סעודיה, אבל מזווית אחרת. בתוכנית התארח הרב יעקב הרצוג, שליח חב״ד לסעודיה. הוא ערביסט ומומחה, וחושף סודות שלא ידענו על הממלכה.

עוד עסק הפאנל, בביקורו של אל ג'ולאני נשיא סוריה. הוא לא דיבר עם עיתונאים, לא כשקיבל ברכה מהרב היהודי של הקהילה הסורית, אבל זכה להמון חיוכים וריח טוב. אבל בסוריה התמונה היא אחרת, איך העולם קונה אותה? כל זאת ועוד בתוכנית בראש הכתבה.

והפעם, פינה חדשה בערביסטים - "ארץ הצבי". מדי שבוע צבי יחזקאלי ישתף אתכם בכל השיחות הקטנות עם האנשים שהוא פוגש ועם התמונות שהוא מצלם בטלפון. עם המחשבות שרצות בין גוש עציון לאולפן ביפו. מסתבר שיש שם הרבה חידושים.

