"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 30.10.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון ועמיתת מכון משגב, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל דן בהסכם בעזה שאינו יורד מהפרק. האמריקנים מתעקשים לייצב את ההסכם בכל מחיר, ישראל משלמת מחיר דמים ומגיבה. אבל מה העזתים מספרים לעצמם? איך הם רואים את המצב הנוכחי? והאם זו השפלה? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

כמו כן, דנו במה שקורה בלבנון, שכן כמעט שנה אחרי הפסקת האש חיזבאללה מתחיל לבנות את כוחו מיום ליום, משקם את יכולותיו הצבאיות, יורד לדרום, חושב בקול רם על חטיפת חייל, לנוכח הצלחת חמאס בעזה

וכבר חוזר לאיים על הלבנונים.בנושא הזה התארח פרופ' רוברט ראביל, מומחה לבנוני שמלמד בארצות הברית, ועוקב מקרוב אחרי המהלכים שעוברים על המדינה. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

ובתוך קרבות השליטה בין הרשות הפלסטינית לחמאס על הנתח הגדול שנקרא השלטון ברצועת עזה, מתחילים לריב על הכסף הגדול. ומי אם לא סקלאנס, הבדחן הפלסטיני מארצות הברית, שמכאיב לבכירי הרשות ובעיקר לאבו מאזן.

