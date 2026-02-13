"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 12.02.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו מומחית לענייני המזרח התיכון ועמיתת מכון משגב רות וסרמן לנדה, חוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל ICGS ד"ר אדי כהן, ויוני בן מנחם, עיתונאי, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל יעסוק בסוגיה של מעבר רפיח, שנפתח לתנועת עזתים. מערב הרצועה שננטש בהתנתקות על ידי ישראל והפך לציר ההברחות הראשי לרצועה, מעביר עזתים מצד לצד. הערביסטים ישאלו מה ההשלכות של פתיחת המעבר? מה זה מבשר לנו על מה שמחכה לנו בעזה המתחדשת?

הפאנל יעסוק במגזר הערבי. אנשים במגזר מפגינים, דורשים משילות, מאשימים את המשטרה בפשיעה. הערביסטים, שיורדים לעומק, יעסקו בתרבות השבט והאסלאם ישאלו האם מנגנוני הסולחה בחברה המסורתית באמת פותרים את הסכסוכים?

האם יכול להיות שכשהאלימות והרצח נסגרים כעניין פנימי חמולתי? התנועה האסלאמית של ראיד סאלח בתוך וועדות הסולחה כבר שנים, שם לוקחים בעלות על השלום אבל המלחמות לא עוזבות את רחובות המגזר. האם יש קשר בין הדברים?

צום הרמדאן בפתח. חגם של שני מיליארד מוסלמים, שעובר בצום ובתפילה אבל גם בשעות מול המסך. הפקות הרמדאן מדברות למוסלמי הפשוט. בכל שנה עולה נושא שהוא מוביל את דעת הקהל. פעם זה טרור ופעם זה נוסטלגיה לעבר המפואר. השנה בסוריה המשוחררת של אל ג'ולאני, מעלים סדרה על המהפכה האסלאמית העצומה שהדיחה את אסד. סדרה בהפקה מושקעת כדי לטשטש את הטבח שביצעו אנשי אל ג'ולאני - אסד הוא האיש הרע.

כל זאת ועוד בתכנית המלאה שבראש העמוד