"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 31.01.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים בגרסת ה"מערביסטים": הערב (מוצ"ש) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, ד"ר אדי כהן וד"ר גדי טאוב, כדי להסיר את משקפי השמש של המערב ולהביט למציאות בעיניים – גם כשזה לא נעים.

לצפייה בתוכנית הקודמת 24.01.26

החומה המזרחית: המדינות המחוסנות

אנחנו מתחילים בהפתעה. מול מערב אירופה שקורסת תחת נטל ההגירה, ניצבת "החומה המזרחית" – פולין, הונגריה וצ'כיה. מדינות שסוגרות את שעריהן למורת רוחן של המדינות ה"נכבשות" במערב היבשת.

איך קרה שמדינות שנחשבו חלשות הפכו למקלט של שפיות? הנתונים מדברים בעד עצמם: בפולין, סלובקיה והונגריה אחוזי המוסלמים אפסיים (0.2%-0.4%), לעומת המיליונים בגרמניה וצרפת.

יחד עם העיתונאי ההונגרי זולטאן סאלאי והמשפיען האיטלקי לורנזו קסיאלופי, נבין איך הן עומדות בלחץ של בריסל ומה המחיר של סירוב ליישם את אמנת ההגירה.

אינתיפאדה במינסוטה: אסלאם בתחפושת

ומשם לארה"ב, לזירה המפתיעה במינסוטה שהפכה לשדה קרב. אינתיפאדה של ממש, לא בשכם אלא בפרברים האמריקאיים. מהגרים סומלים שנרדפים על ידי רשויות ההגירה בשל הונאות ענק, זוכים לגיבוי דווקא מלבנים "מתקדמים", בעוד האפרו-אמריקאים מתנערים מהם.

הערביסטים עושים סדר בכאוס: שני הרוגים, מאות מיליוני דולרים שנגנבו משירותי הרווחה והועברו לסומליה, ואסלאם קיצוני שמסתתר תחת תחפושת של זכויות אזרח.

היקב של אילהאן עומר

ולסיום, עוד זווית סומלית-אמריקאית. חברת הקונגרס אילהאן עומר, תומכת החמאס וה-BDS, עומדת במרכז פרשייה חדשה.

חקירה חושפת כי למהגרת, בתו של גנרל סומלי, יש הון של 30 מיליון דולר, כולל רווחים מ"יקב יינות" (הפתעה מוסלמית לכל הדעות). בעזרת הבינה המלאכותית, נראה לאמריקנים מאיפה באמת מגיע הכסף.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד