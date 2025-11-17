"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 13.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון ועמיתת מכון משגב, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

אמריקה של טראמפ בכל מקום - בעזה, בסוריה בלבנון וטורקיה. הפאנל ידון: לאן חותר טראמפ עם תוכניתו לשלום ואהבה בשכונה? הערביסטים ינסו להבין את המהלכים האמריקנים באזור. חדר המבצעים המשותף בעזה, שמגביל את ישראל ומה ההתלהבות של טראמפ מנשיא טורקיה ארדואן, האם המפגש עם נשיא סוריה לשעבר, איש אל קעוידה אל ג'ולאני יבוא על חשבוננו? איך זה שמדברים פתאום על נסיגה שלנו משטחי סוריה? האם טראמפ קולט מה קורה פה?. בנושא זה יתארח מג'די חליל, הפרשן המצרי החריף. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

הפאנל ידון בשאלה: מה קורה עם פירוק הנשק של חיזבאללה? מיום ליום, חיזבאללה מתחזק, מאיים, מסרב למסור את הנשק, מקבל מיליוני דולרים או אפילו מיליארד דולר מאיראן, ההברחות חזרו לשגרה ושוב מדברים על סבב מהלומות. האם חיזבאללה חוזר לאיים בלי ביפרים ובלי נסראללה? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

הפקה והדמיית AI: דניאל זינגר/i24NEWS

הפאנל ידון גם בביקורו של מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, בבית הלבן, שם הוא בוודאי ישמע מטראמפ על הדרישה להתחבר עם ישראל בהסכם נורמליזציה שמלחיץ את הסעודים בשל נהירה המונית של ישראלים לכעבה, המקום הקדוש למוסלמים שבמכה. האם מה שהתחיל בהר הבית יגיע אל הסעודים לתוך הבית?

