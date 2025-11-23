"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 22.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי ואסלאם במערב, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ואהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן".

התוכנית תעסוק הפעם באיסלאמיזציה של המערב. תחילה עסק הפאנל בילודה ובדמוגרפיה באירופה. האירופים לא מביאים ילדים לעולם, או מביאים מעט ילדים, והמהגרים משתלטים.

בבריטניה המצב כרגע באיבוד שליטה, המהגרים נכנסים ללא פיקוח, בעצימת עין ואפילו בעידוד הממשלה. והנתונים גבוהים. אם מסתכלים על הנתונים בריכוזי הערים מקבלים תמונה יותר חדה. רוב המהגרים יושבים בערים ושם המספרים הרבה יותר גבוהים.

אחוז המוסלמים בערים האירופיות הגדולות היום הם:

בפריז כעשרה אחוזים, במרסיי כעשרים וחמישה אחוזים, בבריסל כשבעה עשר אחוזים, באנטוורפן גם כשבעה עשר אחוזים, ברוטרדם כשלושה עשר אחוזים, באמסטרדם כאחד עשר אחוזים, בלונדון כחמישה עשר אחוזים, במנצ'סטר כשישה עשר אחוזים, בפרנקפורט כשלושה עשר אחוזים, בקופנהגן כעשרה אחוזים, ובמאלמו כעשרים אחוזים. על הנושא בהרחבה - בתוכנית המלאה בראש העמוד.

ממדאני בניו יורק

נושא נוסף שעסק בו הפאנל הוא בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות העיר ניו יורק. שלושה שבועות לעלייתו, הכותרות קצת נרגעו אבל בשטח קורים דברים. ממדאני מכניס את אנשיו למערכת המקומית. מתווכת הדירות בפאלם ביץ' במיאמי מדווחת על שטפון של קונים שבורחים מניו יורק. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה בראש העמוד.

ומתראיין בתוכנית אילן זטלין, איש חדשות יהודי אוסטרלי, שעבד שנים רבות ברשת ABC המקומית. בעקבות הסיקור הפרו-פלסטיני והרוחות האנטי ישראליות ברשת שאיתן ניסה להילחם ללא הצלחה, הוא התפטר מעבודתו ויצא למסע נגד האנטישמיות באוסטרליה.

