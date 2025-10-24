"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 23.10.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון ועמיתת מכון משגב, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

בין היתר, ידון הפאנל באיך ההסכם בעזה נתפס ברחבי המזרח התיכון, האם ההפרות הן חלק מההונאה הגדולה? האם ארגון הטרור שחוזר לעצמו, שוחט את מתנגדיו ופועל בשטח, יתפרק ככה חופשי מנשקו? נכון שטראמפ אמר, אך מבחינת חמאס זו סוג של בדיחה. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

מעל ההריסות של הרצועה באוויר הבינלאומי מתחולל קרב ענקים על השליטה ברצועה. המצרים רוצים את הרשות הפלסטינית כזרוע ארוכה לשלוט על הכסף של השיקום. הקטארים רוצים לוודא שחמאס ימשיך לשלוט בכסף והטורקים רוצים דריסת רגל, כן טורקיה היא צד להסכם. בפרלמנט שם מדברים רק על עזה. הם רוצים להיות הכוח המוביל. מה זה אומר וכיצד הטורקים משפיעים על עזה? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

בניתוח הכוונות של חמאס וטורקיה תהיה איתנו דליה זיאדה החוקרת המצרית, מומחית לארגונים אסלאמים ולצורות ההסתגלות השונות לאחר מכות צבאיות. מה רוצה מצרים? ומה יקרה עם מעבר רפיח שפתוח ליציאה האם תתחיל הגירה?

