"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 05.02.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים פותחים מבערים: חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, ד"ר אדי כהן, יוני בן מנחם, ואורח מיוחד, איש החינוך נאיל זועבי, שמביא קול אמיץ ויוצא דופן מתוך המגזר הערבי.

לצפייה בפרק הקודם של "הערביסטים" 29.01.26

המחאה בתוך הבית: זעקה לביטחון או מופע פוליטי?

אנחנו פותחים עם מה שנראה על פניו כמחאה אזרחית לגיטימית תחת הכותרת "די להרג". אלפי מוחים בכיכר החטופים, שלטים נגד אלימות וקריאות לממשלה להתערב. אבל הערביסטים שואלים: האם הנהגת ערביי ישראל באמת רוצה משטרה, או שהיא רוצה להחליש את הריבונות?

כשוועדת המעקב, בראשות מוחמד זחלקה, היא זו שמובילה את הטון - הכיוון ברור. בנושא זה יתארח איש החינוך נאיל זועבי וידבר על הפער שבין הרחוב הערבי שצמא לביטחון אישי, לבין ההנהגה שמתנגדת לשיתוף פעולה עם המשטרה ומעדיפה להאשים את "הממסד".

האם האלימות היא עניין של תקציבים, או תוצר של תרבות שבטית וחינוך שהמנהיגים מסרבים לתקן? בנושא זה נשאל את יוסף חדאד אם הוא משתתף בהפגנות האלה ומי מרוויח מכל האירוע הזה?

חוק המזרח התיכון: מי שמדבר הוא החלש

בזמן שהאמריקנים והאיראנים חוזרים לשולחן הדיונים, הג'מעה מזכירה את הכלל הראשון בשכונה: מי שממהר לדבר הוא זה שמרגיש את החנק. האם איראן באמת "ממצמצת", או שהיא שוב מתמרנת את המערב כדי להרוויח זמן לשקם את זרועות התמנון? חיזבאללה חוזר לאיים, המיליציות בעיראק מתחממות, ואפילו דובר החות'ים, יחיא סריע, שוב מנופף באצבעו אחרי כל המכות שחטף. בזמן שהמנהיגים מדברים שלום, ברחוב הערבי מחכים שמישהו, אולי טראמפ, יסיים את העבודה וימחק את האיום האיראני אחת ולתמיד.

בארץ הצבי: מכורים לבטון

לסיום, בפינה "בארץ הצבי", צבי יחזקאלי יוצא אל קו התפר ושואל את השאלה המטרידה מכולן: איך יכול להיות שגם היום, אחרי ה-7 באוקטובר, ישראל ממשיכה להשקיע מיליארדים בבניית גדרות הפרדה?

מה לא הבנו בכאב גדול? הגדר היא רק אשליה של ביטחון. הבעיה היא לא הגובה של הבטון, אלא האידיאולוגיה של מי שנמצא מעבר לו. ובינתיים, השב"חים שמדלגים מעל הגדר לא רק נכנסים לישראל – הם גם זוכים ל"מענקים" בחסות האבסורד הישראלי.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש הידיעה.