"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 24.01.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים בגרסת ה"מערביסטים": הערב (מוצ"ש) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, ד"ר אדי כהן וד"ר גדי טאוב, כדי להסיר את משקפי השמש של המערב ולהביט למציאות בעיניים – גם כשזה לא נעים.

• לצפייה בתוכנית הקודמת 17.01.2026

מדד הערביסטים: צרפת ב"איזור הצהוב"

אנחנו פותחים עם המדינה שהמציאה את הדמוקרטיה החילונית וכעת טובעת בתוכה. עם 10% מוסלמים ואזורים שלמים שמתנהלים כאוטונומיה, צרפת מקבלת הערב ציון מדאיג של 5.5 ב"מדד הערביסטים" להשתלטות אסלאמית.

הגלגל התהפך: המהגרים מהקולוניות לשעבר – אלג'יריה, מרוקו וטוניסיה – הם אלו ששולטים כעת ברחוב. זה כבר לא רק גלביות וזקנים, אלא דור צעיר ו"קול" שאומר בגלוי: באנו לשלוט. האם מקרון מסרב לראות שהטריקולור נמצא בבעיה אסטרטגית קיומית מול תהליך החלפת הנצרות באסלאם?

התוכנית הגדולה: בית המלחמה מול בית האסלאם

איך המוסלמים רואים את אירופה? כדי להבין את זה צריך לחזור לחלוקה העתיקה: "דאר אל-אסלאם" (בית השלום/האסלאם) מול "דאר אל-חרב" (בית המלחמה – המקום שצריך לכבוש).

במשדר יתארח לראיון נדיר ד"ר מוחמד רחומה, שייח' לשעבר במוסד היוקרתי "אל-אזהאר" שהמיר את דתו לנצרות. בלי פילטרים, הוא יסביר מתי אירופה מפסיקה להיות יעד להגירה והופכת ליעד לכיבוש, ומהם התנאים שבהם הג'יהאד יוצא להתקפה כדי להגדיל את השטח.

ערבית במבטא דרומי

ולסיום, קפיצה לארצות הברית. פרסומת חדשה לאפליקציית לימוד ערבית חושפת תופעה מרתקת בטנסי שבדרום ארה"ב: צאצאי מהגרים, "אום בילי בוב" וחאלד, שמדברים במבטא אמריקאי כבד, חוזרים לשורשים. מה שנראה כמו דחקה על ערבית שבורה, הוא בעצם עדות לכך שהזהות הערבית מתעוררת מחדש גם בלב ליבה של אמריקה.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש הידיעה