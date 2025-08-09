דיווח דרמטי: הרשות הפלסטינית שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בספטמבר הקרוב

מומלצים -

בעיתון הקטארי "אל ערבי אל ג'דיד" דווח היום (שבת) כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להכריז על עצמה, הרשות הפלסטינית, כמדינה, במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב. המהלך צפוי להיעשות באופן חד-צדדי אך יישאר הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית.

עוד מתכננת הרשות לפרסם הצהרה חוקתית בקרוב, שתגדיר את גבולותיה ויסודותיה של המדינה הפלסטינית וייקבע תאריך לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית. עם זאת, יש לציין כי למרות ההכרזה עדיין מדובר בצעד פוליטי סמלי ולא מעשי, כמעט 32 שנים לאחר חתימת הסכמי אוסלו.

בכיר פלסטיני ששוחח עם העיתון הקטארי, טען כי "ההנהגה שוקלת ברצינות שהנשיא מחמוד עבאס (אבו מאזן) יכריז באופן חד צדדי על הפיכת הרשות הפלסטינית למדינה".

גורם ברשות הפלסטינית מסר ל-i24NEWS: "ההכרזה החד צדדית תחזק את מעמדה המשפטי של הרש"פ, בצל הבידוד המדיני על ישראל, יסיים את 'תקופת אוסלו', יעביר את מרכז בכובד לאש"ף ויחולל תמורות בתחום התיאום מול ישראל, שבוודאי תגיב". הכוונה: אבו מאזן יכריז באו"ם על המדינה באופן חד צדדי ויקבע גבולותיה בצו.

כזכור, דיווח זה מגיע לאחר שורת הצהרות בימים האחרונים של מדינות באירופה ושל קנדה להכרה במדינה פלסטינית בתנאים מסוימים בעצרת האו"ם בחודש ספטמבר הקרוב. כך למשל, שר החוץ של גרמניה קרא להתחיל "באופן מיידי" את ההכרה במדינה פלסטינית, והוא מצטרף להצהרות הדרמטיות של מנהיגי צרפת, בריטניה, מלטה וקנדה.

לפני כשבועיים התקיימה הוועידה שיזמה צרפת יחד עם ערב הסעודית במטה האו"ם שבו קראו עשר מדינות נוספות לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית בספטמבר הקרוב. בין המדינות שהביעו את נכונותן לפעול, נמנות אוסטרליה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, מלטה, פורטוגל, סן מרינו ונוספות, שחלקן כבר הכריזו על הכרה דומה בעבר, כולל ספרד, אירלנד ונורבגיה.