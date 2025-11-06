"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 06.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, עידית בר, המזרחנית וחוקרת התרבות הערבית ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל דן בבחירתו של זוהארן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק. האם זה דבר שמסמל מעט את 'הג'יהאד השקט', שעובד כנראה יותר טוב מהג'יהאד האלים? האם ניו יורק, העיר החשובה ביותר בארצות הברית הפכה לחלק מהמזרח התיכון החדש? והאם זאת נקודת המפנה של ארצות הברית? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

הפאנל דן גם בטבח שמתחולל בסודאן, מדינה שהיא חלק מהסכמי אברהם. מדובר בטבח קטלני של עשרות אלפי הרוגים, שלוחמי מליציות אסלאמיות שוחטים שורפים ובוזזים, כפי שמוכר לנו מ-7 באוקטובר, האסלאם האכזרי שהורג בתוך עצמו. אך מי בכלל מתייחס לטבח הזה, שמכפיל את עזה עשרות מונים ובו נהרגו מיליוני פליטים? האם הדם שזורם לא מספיק לעולם המערבי והערבי מלהתייחס לזה? בנושא הזה התארח סא"ל במיל' יונתן דחוח הלוי, יועץ ומזרחן שמומחה למלחמות האסלאם באזורים אלה. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

בנוסף דנו בנשק הטרור החדש והמתחדש - הרחפנים. מה שהתחיל כצעצוע לילדים וכנשק מיוחד של יחידות החי"ר בצבא - הפך לכלי נשק קל וזול להפעלה בידי ארגוני הטרור וכנופיות בדואים. הפאנל נזכר שמתקפת 7 באוקטובר החלה במתקפת רחפנים שהטילו פצצות מרגמה על מערכות התצפית. רחפני חמאס זיהו גם את מסיבת הנובה ואת ההיערכות שלנו בגבול. אך הפסקת האש ההיסטורית בעזה כנראה לא כוללת את הרחפנים שחוצים במאות גיחות ביום את הגבול, רק שהפעם מדובר ברחפני הברחה.

