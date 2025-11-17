"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 15.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי ואסלאם במערב, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ואהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן".

הפאנל יעסוק בהשפעה על האוניברסיטאות ודעת הקהל במערב, והחדירה הקטארית לתוך תוכניות הלימוד של האמריקנים לתוך הקמפוסים, המחקר, המלגות, הדעות והמסקנות - שהכל מוכוון לכיוון אחד. כיצד ארגוני המודיעין המיומנים של האמריקנים נרדמו בשמירה, וזירת החינוך ועיצוב העתיד הופקרו לעשרות קרנות שתורמות ומכשירות את הדור הבא לחשוב כמו האחים המוסלמים?

בתוכנית יוצגו עדויות שלא רואים בכל יום בשקט המערבי, ובנושא זה יתארח פרופסור צ'ארלס אשר סמול, שמכיר היטב את עולם האקדמיה האמריקני ונלחם זה שנים באנטישמיות ובפלישה הקטארית אל עולם המחקר. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

הפאנל ידון באחד מסימני ההשתלטות של האסלאם על המרחב הציבורי. לפי המסורת המוסלמית כלב הוא חיה טמאה, למרות שבמזרח התיכון ישנם כלבים במרחב הבדואי, וכעת, המהגרים המוסלמים דורשים ממארחיהם הנוצרים לא להסתובב בקרבתם עם כלבים כי זה טמא. הקרב על הכלבים במרחב מתחיל ומגיע למצב שיש כאלה שהולכים עם חזירים כחיות מחמד. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

נושא נוסף שעלה לדיון הוא חגיגות ליל כל הקדושים בארה"ב. כל הילדים התחפשו ואספו ממתקים, חג אמריקני שמתפשט בכל העולם, אבל מה ההנחיות למוסלמי מאמין בארצות הברית עם החג הזה?

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד.