"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 21.08.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי, ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי.

הפאנל עסק באיראן, שם מדברים על עוד סבב של מלחמה מול ישראל. מה פשר העניין? והאם זה קשור למשבר המים החמור בתולדות המדינה הפרסית? אין מים בברזים , עתודות המים מחת לקו האדום. לא שלמישהו בשלטון שם איכפת מנתיני המהפכה הסובלים, אבל המים הם תמונת איראן שלאחר המלחמה. מעט, ללא תשתיות, מלוחים ולא ראויים, או איך שאומרים בפרסית אם אין מים תאכלו מלח. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

בנוסף דנו חברי הפאנל על נסיעתו של יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לנאום בכנס של האו"ם, בו יכירו עוד מדינות חשובות בעולם במדינה הפלסטינית. האם בכלל צריך להתרגש מזה? מה המשמעות של צעד כזה? אולי זה רק סימלי וזה בעצם ניצחון של חמאס?

הערביסטים ניסו לנתח וקונספציות את המהלך הזה. בנושא הזה התראיין פלסטיני שלא פוחד לדבר, איתו ניסו לבדוק אם זה באמת מהלך מסוכן או שהמדינה כבר הלכה בטרם באה.

