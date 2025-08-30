"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 30.08.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל עסק בהסכם השלום עם סוריה. לפני כמה שנים בשלטון אסד זה היה חלומם של הישראלים, לנגב חומוס בדמשק, מאז הרבה דם זרם בסוריה, והיום מבקשת ישראל לחתום הסכם בטחוני עם שלטון דאעש אל קעידה שבסוריה. מה ערכו של הסכם כזה בעיני הגיהאדיסטים? האם כל הסכם של שלום תמורת שלום הוא טוב ונכון? ומה צריך לזכור שמתחת לכל הסכם כזה עומד הסכם חודייבה של מוחמד שעשה הסכם שקרי עם אויביו בלית ברירה אחרת? בנושא הזה התראיין הסורי ג'ייקוב בארדאשיאן, שחושש משלטון הגיהאד שנבנה לו מול העיניים. צפו בריאיון המלא בתוכנית המלאה מעלה.

משם המשיכו חברי הפאנל למדינות צפון אפריקה: לוב תוניסיה ואלג'יריה, ממוקמות חוף הים התיכון ממש מול אירופה. מדינות שעברו הפיכות עם חלומות על דמוקרטיה וצנחו אל שחיתות עוני וטרור בלתי פוסק. החלום ושברו של מדינות צפון אפריקה הוא סיפר עצוב אמנם אך מספר הרבה על כוח שליטה שבטיות ובעיקר על החלומות. מדינות אלו מרוסקות ומשגרות את המהגרים לאירופה. לא ברור אם אלו שהחליפו את קדאפי נשיא לוב שהוצא להורג הם באמת שונים ממנו. קדאפי הכתיר את בני משפחתו לתפקידים בכירים, והנה בלוב החדשה זה קורה גם לחליפה חפתר השליט של חלק מלוב הוא ממנה את בניו למנהיגי הצבא. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

המצב המרוסק של מדינות ערב שאחרי האביב הערבי. מביאות רבים להתגעגע לרודן הישן והטוב, הלובים לקדאפי, העיראקים לסדאם, הרבה שיח ואתרים לכבודם ברשת. האם גם הסורים הולכים להתגעגע לרוצח בשאר שנעלם אי שם במוסקבה המושלגת? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

ובפינתנו "חיכאית" עם גיל רון שמאע, בסיפורי המעשיות של השכונה, גיל סיפר לנו על הסופים, אותו זרם באסלאם מיסטי ומסתורי שמקיים את טקסי הדיכר המעגלים האינסופים. מי הם הסופים ואיפה הם בעולם של היום?

