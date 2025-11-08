"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 08.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי ואסלאם במערב, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן" והפובליציסט ד"ר גדי טאוב.

הפאנל דן תחילה בבריטניה המדממת. באי האנגלי שכבר מינה שני שרים מוסלמים לתפקידי מפתח - לא שקט. בצד החדירה של האסלאם למרחב הציבורי והשלטוני - טרור לא עוזב את בריטניה. האם זה סכסוך בין אזרחים או בעצם בין האסלאם לנצרות? האם ישנם כאלה בבריטניה שמחברים בין הנקודות הכואבות ומגיעים למסקנה או שמא זה כבר מאוחר? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

הפאנל דן גם בנושא הדרמטי שעוטף את כל אירופה - אלפים נעצרים ברחבי היבשת בעקבות פוסטים, סרטונים והבעת דעה בעניין ההגירה. פשעי השנאה יכולים להיות דעה נגד האסלאם, נגד מדיניות הממשלה . או אפילו סתם דיבור בין ילדים. בנושא זה יתארח פול קליטאור, לשעבר חבר בסנאט ההולנד, שינסה לענות על השאלה: איך חופש הביטוי נעלם מהיבשת? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

בנוסף, יהיה סיפור משעשע על מהגר סופרסטאר שמגיע לממלכה המאוחדת מקבל הטבות ומחיאות כפיים, אבל גם באירופה המפגינה והמתעוררת - הסופרסטאר לא קולט את המסר וממשיך בשלו. האם מדובר בהפגנות נגד הגירה? דגלי לאום? או שזה רק עוד סוג של קבלת פנים מנומסת?

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד