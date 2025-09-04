"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 04.09.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי, ובני סבטי, חוקר לענייני איראן במרכז למחקרי ביטחון לאומי.

הפאנל עסק בחיסולו של הסמל האחרון שנותר למנהיגי חמאס - אבו עובדייה אללה ירחמו, הדובר הותיק רעול הפנים כוכב אל גזירה , והאסטרטג מאחורי כל הלוחמה הפסיכולוגית של ארגון הטרור, בפיגועים בסרטוני החטופים ובתיעוד הפיגועים חוסל סוף סוף . שנים של נזק תודעתי. והשפעה עצומה על הקהל הערבי, אחרון הסמלים של חמאס נעלם גם הוא סמוך לסוף השנה השנייה של המלחמה . הייאוש בעזה גובר ועיקר ההספדים לדובר הנערץ דווקא היוו מחוץ לעזה. בכי וצעקות שמעידים על גודל האבדה לתעמולה החמאסית. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

בנוסף דנו חברי הפאנל על השבוע שייזכר כמכה הכי גדולה שחטפו החות'ים עד כה. הם לא ידעו שזה יכול לקרות התכנסו יחד והטיל הגיע .הערביסטים העריכו את אפקט חיסול הממשלה החות'ית. החות'ים, שמצטיינים בצעקות ובאיומים, מתגלים ככאלה שלא מסוגי ממש לירות באופן אפקטיבי כאשר הם מבולבלים, משהו קורה שם. אבל ההפקות של האיומים ממשיכות לעלות מדרגה . אם נמות עדיין נמשיך ואם אין טילים נגדל כנפיים חות'יות. בהקשר הזה התארח מנעא סלימן, שבראיון נשאל מדוע לא קמים התימנים המתנגדים לחות'ים ומתחילים מלחמה? צפו בריאיון המלא מעלה.

ומשם המשיכו חברי הפאנל לאיראן. הדרמה של הסנקציות והמכה ממלחמת 12 הימים , חושפות מדינה שבורה כלכלית ומרוסקת בתשתיות , בעיות מים וחשמל, דלק ותעשיה. ועוד מהלך שמתרחש לאחר המלחמה: האיראנים מדברים בגלוי על המכה הקשה, על הכאב, על השקרים . והנה הודאה איראנית ראשונה לשקר הגדול של פרויקט הגרעין. משטר האייתולות תמיד טען אנחנו לא רוצים נשק גרעיני, רק אנרגיה למטרת שלום. מספרים בשמו של חמינאי שיש אפילו ספק הלכה. אבל אתם כבר מכירים את ההסתרה, את האמת ואח שלו.

צפו בתוכנית המלאה בתחילת העמוד