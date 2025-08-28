"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 23.08.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל עסק ב"רעש" שמגיע מלבנון. חיזבאללה מאיים במלחמת אזרחים אם הנשק שלו יילקח ממנו, ומנגד המדינה ברוח גבית אמריקנית לא מפחד כמו בעבר וזה מתקדם לכיון עימות. מה עומד לקרות בלבנון ? האם שוב הסרט של מלחמת האזרחים חוזר רק שהפעם עם כלי נשק חדישים? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

משם עברו לדון בסוידא, בירת הר הדרוזים בסוריה. מאות הרוגים ומעשי הטבח נמשכים, האכזריות חוצה גבולות למקומות שלא הכרנו, ומלחמת הדת של האסלאם בדרוזים זוכה למחיאות כפיים בעולם הערבי. זה לא טבח אלא מלחמה בכופרים. הרצח החוקי של העדה העתיקה שכרגע מקבלת הגנה רק מישראל נשמע היטב בסוויידא, והתושבים שם יודעים בדיוק מי הג'יהדיסטים שעומדים מאחורי העניין. מסוידא התארח אזרח סורי דרוזי שסיפר מה העולם בחר לשכוח, ומה האפשרויות שעומדות בפני הדרוזים שם. צפו בריאיון המלא בתחילת העמוד.

בנוסף עסקו חברי הפאנל במתרחב בלוב. הלובים מזמינים את העולם לבוא ולטייל בארצם, אבל משרד התיירות לא מספר על אלפי הרוגים בקרבות חמושים אלא דווקא על סיבה כלכלית להגיע. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

ועל הכורסא התארח גיל רון שמאע עם הפינה "חיכאית - סיפורי המעשיות של השכונה", שהגיעו לסעודיה. מה הטרנדים בארץ השמרנית?

