"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 27.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי, ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי.

המלחמה על המים. הפאנל ידון בנושא המים בשכונתנו הצחיחה. המים הם משאב אסטרטגי. אז איך קורה שכל אחד בשכונה מייבש את המדינה השכנה? טורקיה לדוג' מייבשת את טורקיה ועיראק, באיראן, הסכרים ריקים ומאגרי המים מתחת לקו האדום, האתיופים חוסמים למצרים את הנילוס והאיראנים חונקים את העיראקים. מים זו גם עילה למלחמה והשכונה הופכת צמאה יותר ויותר.

לעומת זאת, ישראל, שנותנת מים בתקדים נדיר לירדן, שללא העזרה הישראלית הייתה גוועת ללא מים. האם נושא המים מעיד על מערכת היחסים האמיתיים בין מדינות המזרח התיכון? איפה ישראל בסיפור? והאם המצב עומד להשתפר? בנושא זה יצטרף לפאנל החוקר והאנליסט העיראקי אינתפאד קנבר, שיסביר מה חושבים בעיראק על טורקיה, שיושבת על מקורות הפרת והחידקל ולוקחת לעצמה את רוב המים. כל זאת ועוד בפרק המלא שבראש העמוד.

באיראן אין מים אבל זו כנראה רק חלק מהצרות שלה. אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בארץ האייתוללות בין המלחמה שהיתה לבין זו שאולי תתרחש. מה קורה בתוך המדינה? האם העם האיראני בדרך לנקודת שבירה? למרות המצב הקשה בבית הם עדיין משפרים יכולות צבאיות, על גב העם שממשיך לסבול בשקט. האם זה יימשך? הקריאה הזו של האייתוללות המשטר מעידה על חשש. כל זאת ועוד בפרק המלא שבראש העמוד.

אמור לי מה המוזיקה שלך ואומר לך מי אתה. בעזה חוזרים לשיר ברחובות. אייפון 17 נמצא ברצועה בזמינות גבוהה, סיוע שנכנס ומציף את השוק וגם מעט הוואי ומוסיקה בפינת הרחובות. אבל לעיתים השיר הוא המסר, ולפעמים מה שמתחיל בשיר - נגמר בג'יהאד.

כל זאת ועוד בפרק המלא שבראש העמוד