"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 19.02.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל עסק בהיערכות לקראת מתקפה באיראן. אחרי המון ניתוחים של נאומים ומסרים באנגלית ובפרסית, הפאנל ינסה להבין האם ומתי תהיה תקיפה אמריקנית באיראן או שבכלל הצדדים ילכו להסכם?

הפאנל גם יעסוק בשכנתנו המערבית מצרים, שלא רק שהצליחה להעביר את רוע הגזרה של ההגירה להסכם שלב ב' שיכניס לה המון המון כסף, אלא מקבלת מעזה גלגל הצלה. מצרים של א-סיסי, שקורסת כלכלית, מחכה להנפקה, ומתחילה רומן לא צפוי עם טורקיה. איך הצליחה מצרים לצאת ברווח מהמלחמה בעזה?

בנושא זה יתארח סעד חיראללה, חוקר מצרי מתנגד המשטר, שינתח את המצב החדש של מצרים

ומשם הפאנל יעבור ויעסוק בנושא רגיש, כואב ומדמם - מעשי הרצח במגזר הערבי. אחרי ששאלנו כיצד מנגנון הסולחות לא עובד, ומדוע ההנהגה לא משתפת פעולה עם המשטרה, הערב הפאנל יכנס אל הקשר בין כסף לפשיעה ולקרבות הרחוב. ההלוואות בשוק האפור של משפחות הפשע הן הסיבות לחיסולי החשבונות, שכן הכסף השחור מביא איתו גם הרבה חיסולים למי שלא רוצה להתעסק עם הבנקים.

הפאנל יעסוק גם בסרטוני ה-AI שהחלו להתפרסם לקראת חודש הרמדאן: נשיא טורקיה ארדואן רוצה לכבוש עוד ועוד מדינות, להשיג גרעין ולדרוך בעזה, לוטש עיניים לירושלים. ארדואן נתפס כמגן החומות - כדאי להתייחס ברצינות לסולטאן וחלומותיו.

התוכנית תסתיים ב"ארץ הצבי", המסע לחיים שמאחורי הכותרות, צבי יחזקאלי יגיע לבקעת הירדן שהוא לא הכיר. המקום עבר מהפך של ממש. חווות ועדרים, מעיינות והתיישבות, והמסקנה ברורה - הבקעה פורחת.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד.