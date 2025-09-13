"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 13.09.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

והתחנה הראשונה אליה הגיעו הערביסטים היתהה אזרבייג'ן, המדינה השיעית ידידתנו. האם הסכם השלום ההיסטורי עם ארמניה האויבת חמק מעיניכם? אחרי שהמדינה המוסלמית ניצחה את המדינה הנוצרית ארמניה בעזרת הנשק הישראלי. כעת כמו בשכונה החלש מסכים לשלום תמורת כלום. הסכם שלום מיוחד מאוד נחתם בחסות ארצות הברית שתתפוס חלק מהגבול בין ארמניה לאזרבייג'ן, תחבר בין מובלעות אבל גם היה שכנה של איראן. מה המשמעות של הסכם כזה ומי המרוויח המידי מהסדר החדש שם בגבול המשולש עם איראן? ובראיון מיוחד ד"ר וואליד כודיסטן, אנליסט של האזור, שניסה להבין האם זה הסכם כניעה של ארמניה או עוד הסכם מידי שיביא עוד מלחמה. צפו בריאיון המלא בתחילת העמוד.

משם המשיכו חברי הפאנל לפקיסטן. מדינה עם אסלאם לגמרי לא מתון, שנכנסה לעימות עם מדינה גדולה בהרבה ממנה - הודו. זו אותה מדינה שאירחה את בן לאדן הטרוריסט הכי גדול של האסלאם בן זמננו , וכדאי להתבונן פנימה אל תוך המדינה הזו ולראות המון תופעות שבהמשך יכולות להשפיע על עלילת השכונה. המדינה שנעזרה בטורקיה וסין במלחמתה נגד הודו מזכירה לכולם איזה נשק היא מחזיקה.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

ועל הכורסא, פינת חיכאיית עם גיל רון שמאע, שלקח אותנו אל המוסיקה הפקיסטנית. סיפורי המעשיות של השכונה יראו את הצד היותר נעים של המדינה הגרעינית.

צפו בתוכנית המלאה בתחילת העמוד